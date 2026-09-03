Un dogo atacó a un nene de 5 años en La Pampa: "Si lo agarraba del cuello lo mataba"
Ocurrió en la localidad de General Pico. El menor sufrió heridas en distintas partes del cuerpo y tuvo que recibir atención médica.
Un nene de cinco años fue atacado brutalmente por un perro de raza dogo argentino en la localidad de General Pico, provincia de La Pampa. El menor sufrió varias heridas en distintas partes del cuerpo y tuvo que recibir atención médica.
El hecho ocurrió en la zona de calle 31 entre 40 y 42 del barrio Ranqueles y fue denunciado públicamente en redes sociales por la madre del menor, Daiana Flores, quien relató lo sucedido y aseguró que, debido a la gravedad del ataque, su hijo podría haber sufrido consecuencias mucho peores.
"Mi hijo fue atacado por un dogo argentino; si lo agarraba del cuello, me lo mataban. Hice la denuncia y no pasó absolutamente nada", denunció la mujer, que compartió las imágenes donde se observan las marcas de la mordedura del animal en diferentes partes del cuerpo del menor.
Según relató, al momento del hecho, el nene llevaba puesto un buzo y una campera de algodón, lo que habría mitigado la profundidad de las heridas provocadas por las mordidas del perro: “Sinceramente, siento que la sacó barata", expresó la mujer.
Luego del hecho, la mujer llevó a su hijo a un hospital para que recibiera atención médica y más tarde se dirigió a la comisaría ubicada en la zona de calle 33 Bis y 40 para dejar constancia de lo ocurrido.
"Después de llevarlo al médico fui a la comisaría, dejé todo asentado, pero hasta el momento no pasó absolutamente nada", manifestó.
Ante la falta de acción de la policía, Daiana se acercó a hablar con los dueños del perro para reclamar por lo sucedido: "Me dijeron que habían abierto la puerta y que el perro se había salido. Incluso me dijeron: 'Mirá cómo lo dejo'. Pero después nunca lo volvieron a entrar y lo dejaron afuera. Mi hijo terminó lastimado por todos lados", sostuvo.
Tras el brutal episodio, la mujer indicó que el menor “se encuentra bien” pero reiteró: “Si ese perro lo agarraba del cuello me lo podía matar. Es algo que no puedo dejar de pensar", expresó con angustia.
Finalmente, Daiana hizo un llamado a la responsabilidad de los propietarios de animales: "Por acá siempre pasan chicos y también juegan en la vereda. Esta situación me preocupa y no me deja tranquila. Yo solamente quiero evitar que algo así vuelva a pasar y que la próxima vez tenga otro final. Quiero que la gente tome conciencia y sea responsable con sus perros, sobre todo cuando sabe que pueden reaccionar de esta manera. No quiero que otro chico pase por lo mismo que pasó mi hijo", concluyó.
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