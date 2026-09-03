Un dogo atacó a un nene de 5 años en La Pampa: "Si lo agarraba del cuello lo mataba"

"Después de llevarlo al médico fui a la comisaría, dejé todo asentado, pero hasta el momento no pasó absolutamente nada", manifestó.

Ante la falta de acción de la policía, Daiana se acercó a hablar con los dueños del perro para reclamar por lo sucedido: "Me dijeron que habían abierto la puerta y que el perro se había salido. Incluso me dijeron: 'Mirá cómo lo dejo'. Pero después nunca lo volvieron a entrar y lo dejaron afuera. Mi hijo terminó lastimado por todos lados", sostuvo.

Tras el brutal episodio, la mujer indicó que el menor “se encuentra bien” pero reiteró: “Si ese perro lo agarraba del cuello me lo podía matar. Es algo que no puedo dejar de pensar", expresó con angustia.

Finalmente, Daiana hizo un llamado a la responsabilidad de los propietarios de animales: "Por acá siempre pasan chicos y también juegan en la vereda. Esta situación me preocupa y no me deja tranquila. Yo solamente quiero evitar que algo así vuelva a pasar y que la próxima vez tenga otro final. Quiero que la gente tome conciencia y sea responsable con sus perros, sobre todo cuando sabe que pueden reaccionar de esta manera. No quiero que otro chico pase por lo mismo que pasó mi hijo", concluyó.