Un enfermero del Hospital Fernández fue condenado por abusar de una paciente

La mujer intentó irse, pidió el alta voluntaria. Al salir, le relató lo sufrido a su hermano. Se presentaron ante las autoridades. Yaicuaré, lejos de resistirse, le escribió, con un mensaje que borró al instante. Un informe oficial determinó que el número del que escribía, efectivamente, era el suyo. Este chat, y la conversación en portugués entre la mujer y su hermano, robustecen la prueba en contra del enfermero. Allí, la mujer dijo: “El enfermero me besó a la fuerza”.

Los chats de la causa.

En el juicio celebrado en el Tribunal N°29, el Ministerio Público Fiscal pidió más de tres años de prisión, casi el máximo de lo que prevé el Código Penal para un caso de abuso sexual simple con la inhabilitación perpetua para Yaicuaré. El juez Juan Ramos Padilla, en cambio, le dio diez meses de ejecución condicional, una pena que consideró “proporcionada” a las circunstancias. Negó, también, inhabilitarlo para que ejerza su profesión.

Yaicuaré, de 48 años y oriundo de Jujuy, ya había pasado por otros dos prestigiosos centros médicos como empleado en blanco antes de ingresar al Fernández, según sus registros previsionales. Al dictar su pena, Ramos Padilla valoró que “no se acreditaron antecedentes condenatorios, sanciones disciplinarias previas, sumarios administrativos anteriores ni otros episodios semejantes”.

El juez dijo que no desconoce que el hecho fue cometido en el marco del desempeño funcional del imputado como enfermero, ni que esa circunstancia ha sido especialmente valorada como agravante.

El informe pericial elaborado por el Cuerpo Médico Forense permitió constatar un estado de angustia, ansiedad y afectación emocional.