Un enfermero del Hospital Fernández fue condenado por abusar de una paciente
El hombre fue acusado de manosear, besar sin consentimiento e invitar a salir a la paciente.
Un enfermero fue condenado en la Justicia por una transgresión aberrante: manosearle los pechos a una paciente de 20 años de edad en un post-operatorio tras una cirugía por apendicitis, mientras debía practicarle las curaciones. Lo peor de todo es que, en medio del abuso, le pidió su teléfono a la víctima, con el presunto objetivo de invitarla a salir.
El hecho ocurrió el 1° de junio de 2023 en una habitación del hospital de la calle Cerviño. La mujer, oriunda de Brasil, indignada, le relató el hecho a su hermano, que formuló la denuncia ante la Justicia. Así, comenzó una investigación a cargo de la fiscal María Paula Asaro, la misma que llevó a la Justicia a Jorge Mangeri, el femicida de Ángeles Rawson.
El enfermero, identificado como Cesar Yaicuaré, fue acusado por “haber abusado sexualmente de la paciente al besarla en la frente y en la boca, para luego efectuarle tocamientos en los pechos por debajo de la ropa, contra su voluntad”. El delito, abuso sexual simple, excarcelable de por sí, y un escándalo si se considera que ocurrió dentro de un hospital público. La mujer, tras el ataque, terminó en llanto en su camilla.
“Mientras le realizaba las curaciones post quirúrgicas”,señaló la fical Asaro, el acusado “le dijo que quería salir con ella y le pidió que le diera su celular, a la vez que le hizo chistes desubicados”. Nerviosa, incómoda, la mujer le dio su teléfono al hombre que debía cuidarla. El presunto manoseo siguió poco después, mientras el enfermero intentaba colocarle una vía en el brazo a la paciente.
Según Infobea, el expediente detalla que Yaicuaré “se le aproximó, la besó en la frente y posteriormente en la boca, forzándola con la lengua”. Luego le preguntó por “la depilación de su vagina”.
La mujer intentó irse, pidió el alta voluntaria. Al salir, le relató lo sufrido a su hermano. Se presentaron ante las autoridades. Yaicuaré, lejos de resistirse, le escribió, con un mensaje que borró al instante. Un informe oficial determinó que el número del que escribía, efectivamente, era el suyo. Este chat, y la conversación en portugués entre la mujer y su hermano, robustecen la prueba en contra del enfermero. Allí, la mujer dijo: “El enfermero me besó a la fuerza”.
En el juicio celebrado en el Tribunal N°29, el Ministerio Público Fiscal pidió más de tres años de prisión, casi el máximo de lo que prevé el Código Penal para un caso de abuso sexual simple con la inhabilitación perpetua para Yaicuaré. El juez Juan Ramos Padilla, en cambio, le dio diez meses de ejecución condicional, una pena que consideró “proporcionada” a las circunstancias. Negó, también, inhabilitarlo para que ejerza su profesión.
Yaicuaré, de 48 años y oriundo de Jujuy, ya había pasado por otros dos prestigiosos centros médicos como empleado en blanco antes de ingresar al Fernández, según sus registros previsionales. Al dictar su pena, Ramos Padilla valoró que “no se acreditaron antecedentes condenatorios, sanciones disciplinarias previas, sumarios administrativos anteriores ni otros episodios semejantes”.
El juez dijo que no desconoce que el hecho fue cometido en el marco del desempeño funcional del imputado como enfermero, ni que esa circunstancia ha sido especialmente valorada como agravante.
El informe pericial elaborado por el Cuerpo Médico Forense permitió constatar un estado de angustia, ansiedad y afectación emocional.
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