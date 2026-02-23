Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en Buenos Aires: a qué hora serán las más fuertes
Los pronosticadores mantienen sus altas probabilidades de lluvias y tormentas fuertes este lunes en el AMBA y sus alrededores.
El arranque de la semana en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano estará lejos de la estabilidad que predominó en días anteriores. De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presentará con cielo mayormente nublado y condiciones propicias para precipitaciones en distintos momentos del día.
El organismo anticipó que durante la madrugada podrían registrarse chaparrones aislados, mientras que hacia la tarde y la noche se espera el desarrollo de tormentas de variada intensidad. En ese sentido, el SMN mantenía vigente un alerta por tormentas fuertes, con posibilidad de ráfagas y caída ocasional de granizo, especialmente en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En cuanto a las temperaturas, no se prevén cambios bruscos inmediatos. El termómetro se moverá en un rango estimado entre los 20 grados de mínima y los 28 grados de máxima, valores que continúan dentro de parámetros típicos de fines de febrero. La combinación de calor y elevada humedad favorecerá la sensación térmica superior a la marca real, una característica habitual cuando se aproxima un frente frío.
Inminentes tormentas: mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
El pronóstico extendido: cómo estará el clima el resto de la semana
El pronóstico extendido indica que la inestabilidad persistirá al menos hasta el martes. Para esa jornada se anticipa cielo parcialmente nublado, con probabilidad de nuevos chaparrones durante la tarde y la noche. Las temperaturas, incluso, podrían ascender levemente, con registros previstos entre los 19 y los 31 grados, lo que confirma que el descenso térmico todavía no será significativo.
La mejora llegaría recién a partir del miércoles, cuando se espera una paulatina estabilización de las condiciones meteorológicas. Ese día se presentaría con nubosidad variable y marcas térmicas que oscilarían entre los 16 y los 28 grados.
El impacto más notorio del frente frío se sentiría desde el jueves. Para entonces se proyecta una baja más marcada en las mínimas, que podrían ubicarse en torno a los 14 grados, mientras que la máxima rondaría los 26. El cielo se mantendría parcialmente nublado por la mañana y mayormente cubierto hacia la tarde y noche.
El viernes, en tanto, continuaría con una tendencia similar, consolidando un cierre de semana con temperaturas algo más moderadas y sin eventos meteorológicos de relevancia. Así, tras un comienzo inestable, el tiempo tenderá a normalizarse progresivamente en la región metropolitana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario