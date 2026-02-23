Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en Buenos Aires: a qué hora serán las más fuertes

lluivas

El impacto más notorio del frente frío se sentiría desde el jueves. Para entonces se proyecta una baja más marcada en las mínimas, que podrían ubicarse en torno a los 14 grados, mientras que la máxima rondaría los 26. El cielo se mantendría parcialmente nublado por la mañana y mayormente cubierto hacia la tarde y noche.

El viernes, en tanto, continuaría con una tendencia similar, consolidando un cierre de semana con temperaturas algo más moderadas y sin eventos meteorológicos de relevancia. Así, tras un comienzo inestable, el tiempo tenderá a normalizarse progresivamente en la región metropolitana.