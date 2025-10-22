Un fuerte temporal de viento, lluvia y granizo azotó al sur y centro de Buenos Aires

En Benito Juárez, las consecuencias del temporal resultaron particularmente severas que podrían haber sido ocasionadas por la cola de un tornado. Según La Voz del Pueblo, las ráfagas lograron volar el techo del Hospital Municipal Eva Perón, obligando a interrumpir las prestaciones médicas y movilizando de inmediato a Defensa Civil, bomberos y personal municipal. La fuerza del viento también destruyó por completo la cubierta de la pileta climatizada municipal, según indicó el sitio El Fénix.

temporal lluvia viento granizo Buenos Aires

Diversos árboles y postes de luz se cayeron en distintos puntos de la ciudad, cortando cables eléctricos y dejando sectores sin suministro. Ante la magnitud de los daños, las autoridades del distrito anunciaron la suspensión de las clases este miércoles, para el turno mañana, en toda la jurisdicción. La medida se extendió a otras localidades como Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y la escuela EP Nº 11, con el objetivo de resguardar la seguridad y realizar una evaluación de las instalaciones.

En Laprida, en tanto, usuarios de redes sociales reflejaron a través de distintos videos la caída de granizo en la ciudad.

La advertencia de nivel amarillo del SMN por tormentas fuertes para esta madrugada se extendía también desde el centro de la provincia hacia el este, a localidades como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga y de Mar Chiquita, y el oeste de General Pueyrredón, y también hacia el oeste bonaerense, en Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Esta área, según aquel organismo, podría presentar "abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas". Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En Azul se reportó la caída de árboles y postes telefónicos, pero no se ocasionaron daños personales ni materiales importantes. Las lluvias fueron desiguales en la zona urbana y rural, dejando un total de 65,5 milímetros durante la jornada y ráfagas de viento del sur de hasta 76 km/h.

Bahía Blanca vivió también complicaciones por la acumulación de agua y la caída de granizo. Según sostuvo La Nueva, casi 40 milímetros de lluvia registrados desde el mediodía del martes generaron inundaciones en calles y el ingreso de agua a varias viviendas, sobre todo en la zona del barrio Los Olivos, donde dos casas quedaron temporalmente aisladas.

Hubo intensas ráfagas de viento que causaron daños y un tendal de reclamos a la municipalidad por la falta de drenaje.

Continúa la alerta amarilla por tormentas

Este miércoles no sería el único día de esta semana con mal clima. De hecho, según el pronóstico, sería el primero con condiciones climáticas adversas porque el SMN anticipó que las mayores precipitaciones en esa zona se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

El alerta amarilla por tormentas fuertes se extiende también este miércoles para el este de las provincias de Salta, Mendoza y Neuquén; el sur de Córdoba; y casi la totalidad de San Luis, La Pampa y Río Negro.

En tanto, en el norte de la provincia de Santa Cruz rige una advertencia amarilla pero por fuertes vientos, con velocidades que oscilarán entre los 40 y los 55 kilómetros por hora. Por la tarde, en específico, se esperan ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora desde el sector oeste.