Harlem Festival confirmó su line up 2026 con Cazzu, Babasónicos, La Vela Puerca y más de 30 artistas
El tradicional evento del litoral argentino dio a conocer la grilla completa de la edición, que se realizará en el Predio de la Estación Belgrano, en Santa Fe.
La cuenta regresiva para una nueva edición del Harlem Festival ya comenzó. El reconocido encuentro musical confirmó oficialmente el line up que dará vida a su edición 2026, prevista para el 10 y 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano, en Santa Fe.
Luego de consolidarse como uno de los festivales más importantes del país, el evento volverá a reunir a artistas de distintos géneros en dos jornadas que prometen combinar música en vivo, propuestas gastronómicas y una producción de gran escala.
Entre los principales nombres del cartel aparecen Cazzu, Babasónicos, La Vela Puerca y Las Pelotas, acompañados por una destacada lista de artistas que refleja la diversidad musical que caracteriza al festival.
Una grilla con grandes figuras
Además de los principales headliners, el público podrá disfrutar de los shows de El Plan de la Mariposa, Guasones, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Ángela Torres, Peces Raros, Turf, Cruzando el Charco, La T y La M, Los Pericos y Coti.
La programación se completa con Perras on The Beach, La Grecia, Ramma, Bhavi, Acru, Taichu, Oney1, Tussiwarriors, Juana Rozas, Cosmic Kid, Ainda, Lisandro Skar, Reybruja, BB Asul, Sakatumba, La Valenti, Kill Flora y Malta Caramelo, conformando una de las grillas más amplias de los últimos años.
Como es habitual, Harlem Festival volverá a ofrecer una experiencia integral que incluirá escenarios simultáneos, espacios gastronómicos y actividades para que personas de todas las edades puedan disfrutar del evento.
Los abonos para las dos jornadas ya se encuentran disponibles a través del sistema Passline, mediante el sitio oficial del festival. Además, la organización informó que habrá tres cuotas sin interés con todos los bancos, mientras que los clientes de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos que utilicen tarjetas Visa podrán acceder al beneficio exclusivo de seis cuotas sin interés para la compra de sus entradas.
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