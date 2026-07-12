Harlem Festival confirmó su line up 2026 con Cazzu, Babasónicos, La Vela Puerca y más de 30 artistas

Como es habitual, Harlem Festival volverá a ofrecer una experiencia integral que incluirá escenarios simultáneos, espacios gastronómicos y actividades para que personas de todas las edades puedan disfrutar del evento.

Los abonos para las dos jornadas ya se encuentran disponibles a través del sistema Passline, mediante el sitio oficial del festival. Además, la organización informó que habrá tres cuotas sin interés con todos los bancos, mientras que los clientes de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos que utilicen tarjetas Visa podrán acceder al beneficio exclusivo de seis cuotas sin interés para la compra de sus entradas.