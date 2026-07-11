Choque fatal entre un auto y un camión en Santa Fe: un muerto y cuatro heridos

El siniestro ocurrió frente a la estación termoeléctrica de la empresa Secco y obligó a interrumpir totalmente la circulación sobre la ruta 11 mientras trabajaban bomberos, personal policial, servicios de emergencias y agentes de Seguridad Vial. El tránsito fue restablecido alrededor del mediodía.

Las autoridades continúan realizando las pericias para determinar cómo se produjo el choque y qué originó la maniobra que derivó en el fatal desenlace.