Choque fatal entre un auto y un camión en Santa Fe: un muerto y cuatro heridos
El siniestro ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 870, frente a la planta termoeléctrica de Secco en inmediaciones de Villa Ocampo.
Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas este sábado por la mañana tras un violento choque frontal entre un automóvil y un camión sobre la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 870, en cercanías de Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe.
El siniestro se produjo alrededor de las 9:30 frente a la Estación Termoeléctrica de la empresa Secco SA, cuando un auto marca Kia que viajaba desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires impactó de frente contra un camión Fiat que circulaba sin carga.
La víctima fatal fue identificada como Ricardo Canizza, de nacionalidad paraguaya, quien conducía el automóvil que viajaba desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires. En el vehículo también iban Mirna R .(45), María R. (51), Diego R. (26) y una niña de 5 años, quienes sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados a centros de salud de la región. El camión era conducido por Carlos B., de 46 años y domiciliado en la localidad santafesina de Las Toscas. El chofer resultó ileso.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo a partir de los primeros testimonios, el automóvil habría circulado realizando maniobras en zigzag antes del impacto. "Algunas personas nos contaron que el auto venía zigzagueando. Después, las pericias determinarán qué ocurrió, pero aparentemente algo le habría pasado al conductor", explicó el subjefe provincial de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, Silvio Jaime.
El impacto fue de tal magnitud que dos de los ocupantes del automóvil quedaron atrapados entre los hierros y debieron ser rescatados por los bomberos antes de ser derivados de urgencia. "Fue un impacto frontal muy fuerte que hizo que se desprendiera el motor del auto", agregó Jaime.
El siniestro ocurrió frente a la estación termoeléctrica de la empresa Secco y obligó a interrumpir totalmente la circulación sobre la ruta 11 mientras trabajaban bomberos, personal policial, servicios de emergencias y agentes de Seguridad Vial. El tránsito fue restablecido alrededor del mediodía.
Las autoridades continúan realizando las pericias para determinar cómo se produjo el choque y qué originó la maniobra que derivó en el fatal desenlace.
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