Una heladería prohibió un sabor por la Selección Argentina y su rival en el Mundial 2026
En la previa del duelo contra Suiza por el Mundial 2026, una heladería de Santa Fe decidió prohibir un gusto para no elegir al rival de la Selección Argentina.
La pasión por la Selección Argentina en este campeonato no conoce de límites. A pocos días del trascendental cruce frente a Suiza por el Mundial 2026, los dueños de la reconocida heladería Vía Verona en Santa Fe tomaron una insólita decisión que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
El cartel viral en Santa Fe contra Suiza
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A través de la cuenta de X del usuario Chimi Santafesino, se dio a conocer la excelente iniciativa del comercio local. En la fotografía difundida se puede observar la bacha del helado en cuestión intervenida con una bandera del país europeo y un contundente mensaje de advertencia: "Prohibido elegir al rival".
La publicación superó rápidamente las 75 mil visualizaciones y generó miles de interacciones de fanáticos celebrando el ingenio popular. De esta manera, los clientes no podrán pedir este gusto hasta que finalice el esperado compromiso, demostrando que el folclore futbolero y las cábalas superan ampliamente a cualquier antojo dulce.
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