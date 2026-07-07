Se conocieron detalles del crimen del joven que fue encontrado enterrado en Santa Fe

“Todo parece indicar que hay un conflicto relacionado con la comercialización de estupefacientes”, señaló Chávez.

Según explicó, los primeros testimonios obtenidos y parte de la información recolectada durante la investigación orientan la investigación hacia esa hipótesis.

En ese marco, Chávez confirmó que “hay un detenido”, aunque aclaró que “la investigación no está cerrada”. Los investigadores buscan determinar si hubo más personas involucradas tanto en el asesinato como en el posterior traslado y entierro del cuerpo.

Otro de los ejes centrales del expediente será el análisis de teléfonos celulares, computadoras y demás dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos.

“Hay muchísima información digital que se tiene que analizar. Se transformará en evidencia en su momento y después será introducida al proceso penal”, explicó el director de Investigación Criminal.

La información obtenida de esos equipos, junto con el estudio de las comunicaciones de la víctima y de los sospechosos, podría aportar datos clave para reconstruir las últimas horas de Gastón Montenegro y establecer el motivo del crimen.

La desaparición del joven había generado una fuerte conmoción en la región. Desde un primer momento, familiares y allegados impulsaron la búsqueda y plantearon la posibilidad de que hubiera sido secuestrado, una hipótesis que también fue evaluada por los investigadores durante los primeros días de la pesquisa. Sin embargo, el hallazgo del cadáver modificó por completo el rumbo del expediente.

Hasta ahora, la causa estaba caratulada como búsqueda de paradero y privación ilegítima de la libertad. Con las nuevas pruebas incorporadas, el Ministerio Público de la Acusación deberá redefinir la calificación legal para avanzar formalmente en la investigación del homicidio.