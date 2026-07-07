Se conocieron detalles del crimen del joven que fue encontrado enterrado en Santa Fe
Desde el área de Investigación Criminal del Gobierno de Santa Fe revelaron la principal hipótesis y confirmaron que hay un detenido.
La investigación por la desaparición de Gastón Montenegro dio un giro dramático el sábado, cuando el joven fuera encontrado sin vida y enterrado en una zona rural de la localidad de Serodino, a unos 35 kilómetros de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe.
Tras el hallazgo, la Justicia confirmó que se trató de una muerte violenta y ahora el expediente avanzará como una causa por homicidio, mientras se profundizan distintas líneas de investigación para determinar quiénes participaron del crimen y cuál fue el móvil.
Qué reveló la autopsia
El cuerpo fue encontrado el sábado durante un operativo de rastrillaje encabezado por efectivos policiales y personal judicial. Debido a que los restos se encontraban enterrados, fue necesaria la intervención de un antropólogo forense para realizar la extracción sin alterar la escena y preservar la mayor cantidad posible de evidencias.
El director de Investigación Criminal del Gobierno de Santa Fe, Darío Chávez, confirmó que los primeros resultados de la autopsia determinaron que Montenegro murió de manera violenta. Si bien evitó brindar detalles sobre las lesiones sufridas por la víctima para no entorpecer la investigación, remarcó que el intento de ocultar el cuerpo demuestra la intención de encubrir el crimen.
La principal hipótesis de los investigadores
Mientras continúan las pericias, una de las principales líneas que sigue la Justicia apunta a un posible conflicto relacionado con la venta de drogas.
“Todo parece indicar que hay un conflicto relacionado con la comercialización de estupefacientes”, señaló Chávez.
Según explicó, los primeros testimonios obtenidos y parte de la información recolectada durante la investigación orientan la investigación hacia esa hipótesis.
En ese marco, Chávez confirmó que “hay un detenido”, aunque aclaró que “la investigación no está cerrada”. Los investigadores buscan determinar si hubo más personas involucradas tanto en el asesinato como en el posterior traslado y entierro del cuerpo.
Otro de los ejes centrales del expediente será el análisis de teléfonos celulares, computadoras y demás dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos.
“Hay muchísima información digital que se tiene que analizar. Se transformará en evidencia en su momento y después será introducida al proceso penal”, explicó el director de Investigación Criminal.
La información obtenida de esos equipos, junto con el estudio de las comunicaciones de la víctima y de los sospechosos, podría aportar datos clave para reconstruir las últimas horas de Gastón Montenegro y establecer el motivo del crimen.
La desaparición del joven había generado una fuerte conmoción en la región. Desde un primer momento, familiares y allegados impulsaron la búsqueda y plantearon la posibilidad de que hubiera sido secuestrado, una hipótesis que también fue evaluada por los investigadores durante los primeros días de la pesquisa. Sin embargo, el hallazgo del cadáver modificó por completo el rumbo del expediente.
Hasta ahora, la causa estaba caratulada como búsqueda de paradero y privación ilegítima de la libertad. Con las nuevas pruebas incorporadas, el Ministerio Público de la Acusación deberá redefinir la calificación legal para avanzar formalmente en la investigación del homicidio.
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