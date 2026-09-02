Fuerte respaldo al sector fabril en Expo Industrial "Hecho en Merlo": Menéndez recibió a Pichetto y Echarren
En el marco de la muestra que reúne a más de un centenar de industrias, PyMEs y escuelas técnicas en Parque San Martín, el intendente local encabezó una jornada de debate junto al diputado nacional y al jefe comunal de Castelli.
El predio El Remanso se convirtió en el epicentro de la agenda política y productiva de la región. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recibió la visita institucional de su par de Castelli, Francisco Echarren, y del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quienes recorrieron los stands de la Expo Industrial “Hecho en Merlo” y brindaron sendas conferencias ante empresarios, emprendedores y vecinos.
"Es un orgullo y un honor contar con la presencia de dirigentes como Francisco y Miguel, que tienen miradas muy profundas de la actualidad nacional" , expresó Menéndez durante la recepción. El jefe comunal destacó que la exposición representa "un símbolo de resistencia en la Argentina de hoy, donde además de los stands de nuestros industriales, pueden conocer todo lo que realizan nuestras escuelas técnicas en materia de investigación científica y tecnológica".
Críticas al modelo económico y defensa del trabajo
Durante su disertación titulada “El trabajo como ordenador social más allá de los contextos”, Francisco Echarren profundizó en la necesidad de blindar el aparato productivo local.
"Tenemos que recuperar el valor del trabajo dentro de un proyecto nacional, en un camino que tenemos que hacer juntos, proponiendo un modelo industrial que tenga que ver con los valores que hicieron grande a nuestro país. La economía nunca es libre, o la maneja el Estado en favor de la mayoría o la manejan las corporaciones en favor de unos pocos", sentenció el intendente de Castelli. Asimismo, advirtió que la gestión de Javier Milei no solo perjudica a la industria, sino que debilita a los Estados provinciales y municipales al derrumbarse la recaudación por la caída del consumo y el empleo.
En la misma sintonía, Miguel Ángel Pichetto expuso en su conferencia “Agenda para el empleo y la producción”, donde remarcó las dificultades críticas que atraviesa el sector PyME: "En este modelo económico nacional, las industrias están teniendo grandes dificultades para sobrevivir, por la apertura indiscriminada de las importaciones. En los últimos años han cerrado entre 22 y 30 mil empresas y PyMEs. El desafío es construir una propuesta productiva para la Argentina".
La Expo Industrial, impulsada por el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable con el apoyo de la Unión Industrial de Merlo, concluirá este 2 de septiembre. La exposición abre sus puertas de 12:00 a 20:00 horas en Balbastro 2201 (esquina Blanco Encalada, Parque San Martín), con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
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