Fuerte respaldo al sector fabril en Expo Industrial "Hecho en Merlo": Menéndez recibió a Pichetto y Echarren

"Tenemos que recuperar el valor del trabajo dentro de un proyecto nacional, en un camino que tenemos que hacer juntos, proponiendo un modelo industrial que tenga que ver con los valores que hicieron grande a nuestro país. La economía nunca es libre, o la maneja el Estado en favor de la mayoría o la manejan las corporaciones en favor de unos pocos", sentenció el intendente de Castelli. Asimismo, advirtió que la gestión de Javier Milei no solo perjudica a la industria, sino que debilita a los Estados provinciales y municipales al derrumbarse la recaudación por la caída del consumo y el empleo.