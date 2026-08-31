Brutal asesinato de un jubilado en Merlo: detuvieron a cuatro vecinos de la víctima

También presentaba lesiones defensivas en las manos y los brazos, por lo que se considera que estuvo consciente durante el ataque.

El análisis inicial del homicidio dio cuenta de la magnitud de la violencia ejercida contra la víctima y será clave para reconstruir la mecánica del crimen.

Personal de la Policía Científica que trabaja en la escena del crimen secuestró dos cuchillos de cocina que serán sometidos a peritajes para establecer si fueron utilizados durante el asesinato.

La hipótesis de los investigadores

En la vivienda se constató que faltaba el teléfono celular de la víctima y se encontraron distintos sectores del inmueble revueltos, por lo que entre las primeras hipótesis que manejan los investigadores figura la posibilidad de que se haya tratado de un robo seguido de homicidio.

Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención: la cerradura de la puerta no presentaba signos de haber sido forzada, lo que sugiere que Leguizamón conocía a quienes lo asesinaron o les abrió la puerta voluntariamente.

El elemento clave que derivó en la detención de sus vecinos

La causa quedó a cargo del fiscal Martín Schebes, titular de la UFI N°4 de Morón, quien trabajó en la escena del crimen junto a las instructoras Paula Salvo y Lorena Stratta.

Como parte de las primeras medidas, el fiscal ordenó el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, lo que permitió avanzar sobre la investigación y determinar que cuatro personas habían ingresado y luego salido de la casa de Leguizamón.

Para sorpresa de los investigadores, los cuatro sospechosos eran vecinos del jubilado y residían en propiedades ubicadas en las inmediaciones de la casa de la víctima.

A partir de esa información se realizaron allanamientos de urgencia y fueron detenidos Víctor Rubén M., de 42 años; Ludmila Alejandra M., de 26; María Rosa M., de 60; y Sergio Leonel S., de 38.

Durante los procedimientos, la policía secuestró tres teléfonos celulares, prendas de vestir que podrían haber utilizado los sospechosos y otras dos cuchillas.

Todos esos elementos serán sometidos a peritajes para determinar si tienen relación con el homicidio. Los cuatro detenidos quedaron imputados por homicidio agravado por alevosía, delito que contempla una pena de prisión perpetua.