Violento temporal en Salta provoca desborde de ríos, inundaciones y centenares de evacuados

Hasta el momento, se contabilizan más de 240 personas evacuadas en El Galpón y áreas cercanas, muchas de las cuales fueron alojadas en el Complejo Deportivo Municipal, habilitado como centro de contención y asistencia permanente.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para los que resta del sábado y primeras horas del domingo, especialmente para el oeste provincial e incluso de la vecina provincia de Jujuy.

Por esa razón las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar circular por áreas inundadas, mantenerse informados por canales oficiales y preparar elementos de emergencia ante posibles nuevas crecidas de los ríos.