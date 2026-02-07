Violento temporal en Salta provoca desborde de ríos, inundaciones y centenares de evacuados
Durante este sábado las principales áreas afectadas se encuentran en el sur provincial, mientras continúa la alerta amarilla que prevé intensas precipitaciones para los que resta de la jornada y primeras horas del domingo.
Un intenso temporal se desató en las últimas horas sobre Salta, dejando un saldo de inundaciones súbitas, ríos desbordados y centenares de personas que debieron ser evacuadas de sus viviendad, con mayor impacto en el sur del territorio provincial.
Según informaron medios locales, las precipitaciones alcanzaron niveles sin precedentes para la región en esta época del año, con registros que marcaron un récord histórico y forzaron la intervención de las autoridades para contener la emergencia.
En efecto, el gobierno salteño, en coordinación con organismos nacionales, activó un operativo de emergencia que incluye cortes de energía prevetivos, distribución de alimentos, colchones y kits de higiene para los afectados, monitoreando constantemente los ríos para anticipar nuevas crecidas.
El epicentro de la emergencia se ubicó en el departamento de Metán y en la localidad de El Galpón, donde cayeron alrededor de 200 milímetros de lluvia en un período muy reducido de tiempo, una cifra extraordinaria para la zona.
La magnitud del fenómeno provocó anegamientos repentinos en distintos sectores urbanos y suburbanos, con consecuencias humanas y materiales pocas veces sufridas en esa región del norte argentino.
Hasta el momento, se contabilizan más de 240 personas evacuadas en El Galpón y áreas cercanas, muchas de las cuales fueron alojadas en el Complejo Deportivo Municipal, habilitado como centro de contención y asistencia permanente.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para los que resta del sábado y primeras horas del domingo, especialmente para el oeste provincial e incluso de la vecina provincia de Jujuy.
Por esa razón las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar circular por áreas inundadas, mantenerse informados por canales oficiales y preparar elementos de emergencia ante posibles nuevas crecidas de los ríos.
