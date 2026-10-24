C5N Voces dio a conocer el line up completo de su primera edición

19:00 hs — Apertura de puertas e ingreso: Inicio de la acreditación y acceso del público al recinto.

19:15 hs — La Previa con Villa Diamante: El reconocido DJ y productor será el encargado de musicalizar el ingreso del público con un set en vivo.

20:15 hs — Editorial de Alejandro Bercovich ("Los dueños de la Argentina"): El periodista y economista ofrecerá su análisis central para abrir la mesa de discusión sobre el poder económico y la coyuntura del país.

20:45 hs — Debate: "La economía de tu vida": Un panel integrado por Gabriela Vulcano, Emilce Garzón y Mercedes D'Alessandro profundizará sobre el impacto directo de las decisiones macroeconómicas en el consumo, los salarios, los precios y la vida diaria.

21:15 hs — Segmento Especial: Presentación de la performance musical e interactiva "La democracia endeudada".