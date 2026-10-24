C5N Voces dio a conocer el line up completo de su primera edición
C5N apunta a consolidar un formato de intercambio directo y cara a cara con la audiencia, con un espacio de conversación y debate.
Falta muy poco para el esperado debut de "Voces", el nuevo ciclo de encuentros presenciales organizado por C5N que busca acercar a la audiencia con sus referentes para debatir los temas centrales de la realidad argentina. A días de su realización, dieron a conocer el line up oficial de la jornada, que combinará editorial, debates económicos, performance artística y música en vivo.
El evento se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre en el Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA). Con entrada libre y gratuita previa inscripción en voces.c5n.com, la propuesta promete una experiencia multidisciplinaria para analizar la economía cotidiana desde distintas miradas.
Cronograma y horarios de C5N Voces
La grilla de actividades para el miércoles 28 quedó conformada de la siguiente manera:
-
19:00 hs — Apertura de puertas e ingreso: Inicio de la acreditación y acceso del público al recinto.
19:15 hs — La Previa con Villa Diamante: El reconocido DJ y productor será el encargado de musicalizar el ingreso del público con un set en vivo.
20:15 hs — Editorial de Alejandro Bercovich ("Los dueños de la Argentina"): El periodista y economista ofrecerá su análisis central para abrir la mesa de discusión sobre el poder económico y la coyuntura del país.
20:45 hs — Debate: "La economía de tu vida": Un panel integrado por Gabriela Vulcano, Emilce Garzón y Mercedes D'Alessandro profundizará sobre el impacto directo de las decisiones macroeconómicas en el consumo, los salarios, los precios y la vida diaria.
21:15 hs — Segmento Especial: Presentación de la performance musical e interactiva "La democracia endeudada".
21:35 hs — Cierre musical: El show en vivo de Fonso y Las Paritarias estará a cargo del gran cierre de la noche.
Datos clave de C5N Voces
-
Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026.
Lugar: Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, Chacarita, CABA).
Horario: Desde las 19:00 hs.
Entrada: Gratuita con reserva previa en voces.c5n.com.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario