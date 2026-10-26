"¡C5N, C5N!": el grito de un militante de Lula que sorprendió a un periodista de TN en vivo
Mientras el periodista realizaba un móvil durante la cobertura de las elecciones presidenciales en Brasil, un simpatizante del mandatario brasileño irrumpió con una llamativa referencia.
Un momento inesperado alteró una transmisión en vivo de Todo Noticias (TN) durante la cobertura de las elecciones presidenciales en Brasil. Mientras un periodista realizaba un móvil en medio de la jornada electoral, un militante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a gritar “¡C5N, C5N!”, en alusión al canal argentino competidor.
La escena quedó registrada en video y comenzó a circular en las redes sociales, donde llamó la atención por la irrupción del simpatizante en plena salida al aire. El episodio se produjo mientras el equipo periodístico seguía los acontecimientos políticos en el país vecino.
El grito de “C5N” que sorprendió al móvil de TN
El periodista de TN se encontraba realizando una cobertura desde Brasil recorriendo las calles de San Pablo cuando el hombre interrumpió el momento con sus gritos y terminó haciendo el gesto de un corazón con sus dos manos mirando a cámara, ante la risa atónita de los conductores.
El cronista, sorprendido, sonrió incómodo y siguió su camino entre la multitud. La referencia a C5N, otro medio de noticias argentino y competidor absoluto, convirtió la escena en un episodio llamativo de la transmisión.
La cobertura de los medios argentinos durante las elecciones en Brasil
El móvil se desarrolló en el contexto de una jornada electoral decisiva para Brasil, atravesada por la polarización entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La disputa enfrentó al presidente en ejercicio con el candidato identificado con el bolsonarismo, en una elección que concentró la atención regional.
La campaña estuvo marcada por fuertes cruces políticos y debates de alta tensión. En ese escenario, los medios argentinos siguieron de cerca los acontecimientos y las reacciones de los votantes. La interrupción del militante se convirtió así en una de las escenas más curiosas de la cobertura televisiva, con una mención inesperada a la competencia entre señales informativas argentinas.
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