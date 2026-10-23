Cómo es "Voces", lo nuevo de C5N: un encuentro cara a cara y con entrada gratuita

Traducir la macroeconomía a la realidad de los hogares

El evento está pensado como una jornada de reflexión abierta donde se bajarán a tierra las decisiones económicas del país para entender su impacto directo en el día a día. Durante la charla, Bercovich abordará variables clave como el consumo, el nivel de ingresos, el comportamiento de los precios, la situación del mercado laboral, la capacidad de ahorro y las perspectivas para proyectar el futuro.