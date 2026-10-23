Cómo es "Voces", lo nuevo de C5N: un encuentro cara a cara y con entrada gratuita
C5N apunta a consolidar un formato de intercambio directo y cara a cara con la audiencia, con un espacio de conversación y debate.
Falta solo una semana para el esperado debut de "Voces", la innovadora propuesta de C5N que busca romper la pantalla para generar un espacio de diálogo, análisis e intercambio cara a cara con la audiencia sobre los temas centrales que impactan en la vida diaria de los argentinos.
La primera edición del ciclo se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre a las 19:00 horas en el Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA) y tendrá como eje central “La economía de tu bolsillo”, bajo la conducción y el análisis del reconocido periodista y economista Alejandro Bercovich.
Traducir la macroeconomía a la realidad de los hogares
El evento está pensado como una jornada de reflexión abierta donde se bajarán a tierra las decisiones económicas del país para entender su impacto directo en el día a día. Durante la charla, Bercovich abordará variables clave como el consumo, el nivel de ingresos, el comportamiento de los precios, la situación del mercado laboral, la capacidad de ahorro y las perspectivas para proyectar el futuro.
Desde C5N remarcaron que el objetivo primordial de "Voces" es propiciar un espacio donde la audiencia pueda encontrarse con los periodistas y referentes del canal para poner en común preguntas, datos e inquietudes reales. La iniciativa apunta a "traducir" los números de las variables macroeconómicas a las vivencias y urgencias concretas que atraviesan las familias en sus hogares.
Cómo participar gratis de "Voces", lo nuevo de C5N
La entrada para participar de la primera edición de "Voces" es 100% libre y gratuita, aunque cuenta con cupos limitados debido a la capacidad del recinto. Quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente a través de la plataforma oficial.
Datos clave del evento:
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Evento: Ciclo "Voces" (1.ª edición).
Temática: La economía de tu bolsillo, con Alejandro Bercovich.
Fecha: Miércoles 28 de octubre.
Horario: 19:00 hs.
Lugar: Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, Chacarita, CABA).
Entrada: Gratuita con reserva previa en voces.c5n.com.
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