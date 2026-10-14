Un incendio afectó una escuela de La Plata: caos, una columna humo y evacuados
Se desplegó un fuerte operativo en la Escuela Media N° 31 por un foco de incendio en el salón de actos. Bomberos, policía y Guardia.
En el centro platense se vivió en la mañana de este miércoles un momento de tensión por un voraz incendio desatado en la Escuela de Educación Media N° 31 (ex Comercial San Martín), ubicada en la intersección de la diagonal 80 y calle 46. La densa e intensa columna de humo negro generada por las llamas rápidamente se volvió visible desde varias cuadras a la redonda, alertando a comerciantes, peatones y vecinos de toda la zona circundante.
Ante la rápida propagación del humo por los pasillos del edificio escolar, las autoridades directivas y el cuerpo docente activaron de inmediato los protocolos de emergencia establecidos. La comunidad educativa procedió a la evacuación ordenada y urgente de las instalaciones, poniendo a resguardo a la totalidad de los alumnos, profesores y personal administrativo en la vía pública. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas ni afectadas por inhalación de monóxido de carbono.
El foco ígneo se habría iniciado en un salón multiuso, aunque se esperan los trabajos de los peritos para confirmar las versiones. En la zona trabajan además la policía y efectivos de la Guardia Urbana.
No obstante, las autoridades precisaron que será necesario aguardar a la conclusión del enfriamiento del edificio para que los peritos de la Policía Científica y de Bomberos realicen los peritajes de rigor correspondientes que determinen a ciencia cierta qué desató el fuego.
La conmoción en las familias
En medio de los trabajos de los bomberos, muchos padres se fueron llegaron a la escuela para retirar a sus hijos y constatar que se encontraban en buen estado de salud. "Me da pena la escuela porque la terminaron hace poco", dijo una mamá, visiblemente conmovida.
Entre abrazos de alivio y caras de preocupación por el daño material sufrido en la infraestructura del histórico colegio recientemenmte remodelado, la jornada escolar quedó completamente suspendida.
“Los chicos están a salvo”, aseguraron con alivio las docentes que acompañaban a las divisiones de alumnos sobre la vereda mientras los bomberos realizaban las tareas de extinción. Según los primeros relatos brindados por los propios estudiantes, el siniestro comenzó de manera imprevista en el sector del salón de actos. “Estábamos en el aula y de golpe empezamos a ver el humo. Salimos rápido”, relató uno de los alumnos evacuados, quien señaló que en esa área suele haber una importante cantidad de instalaciones eléctricas.
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