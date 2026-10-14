Un incendio afectó una escuela de La Plata: caos, una columna humo y evacuados

Entre abrazos de alivio y caras de preocupación por el daño material sufrido en la infraestructura del histórico colegio recientemenmte remodelado, la jornada escolar quedó completamente suspendida.

“Los chicos están a salvo”, aseguraron con alivio las docentes que acompañaban a las divisiones de alumnos sobre la vereda mientras los bomberos realizaban las tareas de extinción. Según los primeros relatos brindados por los propios estudiantes, el siniestro comenzó de manera imprevista en el sector del salón de actos. “Estábamos en el aula y de golpe empezamos a ver el humo. Salimos rápido”, relató uno de los alumnos evacuados, quien señaló que en esa área suele haber una importante cantidad de instalaciones eléctricas.