Tres muertos por hantavirus en un crucero que partió desde Usuahia: cómo se contagiaron

El primer fallecido fue un hombre de 70 años que murió a bordo del crucero y cuyo cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena. Su esposa, de 69 años, también contrajo la enfermedad y falleció en un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica. La tercera víctima fatal aún permanecería en la embarcación. Por otro lado, un ciudadano británico de 69 años se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo tras ser evacuado de urgencia.

El hantavirus una enfermedad viral transmitida por roedores - en particular el ratón colilargo - que se contagia a los seres humanos principalmente por inhalación de partículas infectadas que quedan en el aire y surgen de las excreciones del animal, como la orina, saliva o materia fecal.

Raton Colilargo

En el caso del brote del crucero, especialistas coinciden en que puede estar relacionado a la variante Andes, propia de la Patagonia, que tiene la característica de ser la única que puede transmitirse de persona a persona.

“Ushuaia es libre de hantavirus y la enfermedad tiene un periodo de incubación de entre 20 y 30 días”, destacó el médico veterinario Juan Enrique Romero (MN 3010) en diálogo con C5N. Remarcó que “el ratón colilargo no existe en Tierra del Fuego" por lo que consideró que el contagio principal pudo haberse producido en alguna excursión por la Patagonia.

“Tenemos una variante que se llama Andes que es propia de la Patagonia, que tiene la característica de poder ser transmitida de persona a persona, que es lo que ha ocurrido arriba del crucero”, expresó el veterinario.

A su vez, en el caso de la embarcación, al tratarse de un espacio cerrado, esto aumento la probabilidad de contagio entre los humanos. “Son 170 personas acinadas en un mismo ambiente que pueden transmitirse la enfermedad si no se hace el aislamiento adecuado”, comentó al respecto.

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Síntomas del hantavirus

Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe, pero luego se agravan. Incluyen:

Fiebre alta y escalofríos.

Dolor muscular y de cabeza.

Náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Dificultad para respirar y tos seca.

En casos graves, insuficiencia respiratoria.

¿Cómo prevenir el hantavirus?

No existe una vacuna contra el hantavirus, pero la prevención es muy simple:

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

Mantener limpios y desinfectados los espacios, especialmente galpones y depósitos.

Ventilar lugares cerrados antes de ingresar.

Almacenar alimentos y basura en recipientes herméticos.

Sellar grietas en puertas y paredes para evitar la entrada de ratones.

Usar protección (guantes y barbijo) al limpiar zonas con posible presencia de roedores.