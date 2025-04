Un jubilado robó una dietética en Santa Fe: "Necesito un préstamo"

"¿Qué desea?", le pregunta la chica, mientras empieza a cerrar la puerta. La respuesta, sin embargo, da un giro inesperado: "Primero cerrá la puerta", le contesta el anciano, con tono pausado.

Acto seguido, saca un arma de fuego -según testigos, de color verde militar y con cinta scotch envuelta en el cañón- y le exige el dinero de la caja. Pero lo más perturbador fue su justificación: “Dame la plata. Yo necesito un préstamo. No vengo a lastimarte”, le dice a la empleada, que en ese momento queda paralizada por el miedo.

abulo robo

En una mezcla de calma y amenaza, el hombre insiste: “Dame la plata porque yo no voy a responder de mí. Te lo juro”. La joven, asustada, termina entregándole el dinero que había en la caja registradora. Luego, el delincuente se va caminando con total parsimonia, como si nada hubiera pasado.

Según trascendió, el asaltante se llevó una suma importante de dinero en efectivo, aunque el monto exacto no fue confirmado por las autoridades. La Policía de Santa Fe trabaja para identificar al autor del hecho, que hasta el momento no fue detenido. En el video, la imagen del rostro del hombre es bastante clara, por lo que no se descarta que pueda ser reconocido en las próximas horas.

El episodio despertó todo tipo de reacciones en redes sociales, entre la indignación por el peligro que vivió la empleada y la incredulidad ante el perfil del delincuente. “Era un abuelo, parecía un cliente más. Nunca imaginé algo así”, dijo un comerciante de la zona en diálogo con medios locales.