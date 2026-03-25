Un kiosquero le disparó a un ladrón en Córdoba para defenderse de un robo: "Era él o yo"
El comerciante aseguró que actuó por miedo y que espera la recuperación del agresor.
Un kiosquero le disparó en la cara a un ladrón que ingresó a robar al comercio que tiene junto a su pareja en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba. “Era él o yo. Si me pega una puñalada tengo tres hijos y mi mujer”, justificó el comerciante, quien durante el asalto recibió un puntazo por parte del delincuente.
El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 4 de la madrugada del domingo. “Fue una situación fea que no se la deseo a nadie. Uno lo único que hace es trabajar. Estaba trabajando mi mujer y yo la vine a buscar, y justo entra el muchacho”, dijo Nicolás este martes, en declaraciones a El Doce.
Según su relato, el ladrón ingresó exigiendo dinero y fue a buscarlo directamente a él. “Estamos laburando”, le respondió.
El delincuentre inhresó alrededor de las 4 de la mañana y lo llevó hasta la caja para retirar el dinero que tenía. Acto seguido, lo amenazó con un objeto punzante y le dio una apuñalada.
"Él exigía la plata, directamente fue a buscarme a mí, me levantó del brazo. Fueron 15 segundos. Tenía un objeto punzante, tardó un segundo en sacarlo y me apuñaló. Me decía ‘dame la plata’. Le insistí varias veces que no tenía y que se fuera“, contó la víctima.
En ese momento, el hombre sacó una pistola Bersa 380 y le disparó por temor a perder la vida. “Sentí miedo. Era él o yo”, remarcó y continuó: “Tengo tres hijos y mi mujer”.
Poco después, el ladrón herido, que según trascendió tendría 28 años, se acercó con su madre al hospital Illia de Alta Gracia y dijo que lo habían asaltado, aunque luego se supo lo que verdaderamente había ocurrido. En ese contexto, el joven quedó detenido y fue trasladado al Hospital de Emergencias.
El delincuente quedó internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba -pero también detenido-, mientras que el comerciante no fue imputado y su defensa alega que actuó en legítima defensa. La determinación la tomó la Fiscalía de Turno 2, a cargo de Alejandro Peralta Otonello.
El caso sigue en manos de la Fiscalía de Turno 2, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, quien no imputó al comerciante
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