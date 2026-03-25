Un kiosquero le disparó a un ladrón en Córdoba para defenderse de un robo: "Era él o yo"

kiosquero robo El delincuente le pidió la recaudación de la jornada y le dio un puntazo con un destornillador.

En ese momento, el hombre sacó una pistola Bersa 380 y le disparó por temor a perder la vida. “Sentí miedo. Era él o yo”, remarcó y continuó: “Tengo tres hijos y mi mujer”.

Poco después, el ladrón herido, que según trascendió tendría 28 años, se acercó con su madre al hospital Illia de Alta Gracia y dijo que lo habían asaltado, aunque luego se supo lo que verdaderamente había ocurrido. En ese contexto, el joven quedó detenido y fue trasladado al Hospital de Emergencias.

El delincuente quedó internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba -pero también detenido-, mientras que el comerciante no fue imputado y su defensa alega que actuó en legítima defensa. La determinación la tomó la Fiscalía de Turno 2, a cargo de Alejandro Peralta Otonello.

El caso sigue en manos de la Fiscalía de Turno 2, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, quien no imputó al comerciante