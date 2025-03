Un nene sorprendió al apuntar contra Javier Milei: "Pegarle a los jubilados es de cagón"

Luego, dejó un categórico mensaje que apuntó al líder libertario y su equipo: "Que el Presidente y este Gobierno se den cuenta que no pueden pegarle a los jubilados, que es de cagón y que se defienda lo que se venía defendiendo hace muchos años".

Este episodio se suma a otros de relevancia que tuvieron lugar en la tarde de este lunes.

El llanto de un jubilado ante el negacionismo del Gobierno: "Milei es una basura"

Un jubilado conmovió a todos en Plaza de Mayo al momento que se echó a llorar y repudió el accionar negacionista del Gobierno: "Nadie puede estar ausente en este lugar, menos los que nacimos en la década del '60. No nos podemos olvidar de esta masacre que hicieron".

"Por eso yo te puedo decir que Milei lastima, Milei duele, Milei avergüenza. Yo siento vergüenza de saber que tengo un presidente que me representa en el mundo y es una basura", señaló, visiblemente movilizado. "Yo no puedo creer que represente a un país siendo la basura que es. Yo no me siento representado de ninguna manera. Me emociono, pero ninguno que tenga 60 o 65 años como tengo yo puede estar ajeno a esa miseria que hicieron", expresó.

Y agregó: "Me duele el destrato que hay con los jubilados, con los docentes, con la universidad, si fuimos criados por ellos... Nosotros tenemos esa impronta argentina de ser estudiantes, con un Estado presente. No me puedo imaginar con un tipo como este 10 años más porque nos morimos todos".

"Los jubilados no tienen medicamentos, no tienen un sueldo digno, es una cosa de locos. Yo, gracias a Dios, trabajo, me mantengo, tengo a mis hijos profesionales, pero no puedo creer que la gente tenga que vivir esta miseria por odio", sumó.

Finalmente, señaló: "Hay que votar con convicción, porque si yo digo 'soy kirchnerista', soy kirchnerista de alma, pero si digo 'antes de votar a estos, voto cualquiera cosa', y ¿qué es cualquier cosa? Esto es cualquier cosa, no lo puedo creer".

"Vengo acá con una emoción tremenda, estoy llorando desde que llegué. Ojalá Dios vea que esto no puede ser posible", concluyó.