Policía Municipal de Avellaneda se capacita en uso de armas y dispositivos de baja letalidad

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, supervisó este lunes una jornada de instrucción de los cadetes de la Policía Municipal en el polígono de tiro del Polo de Formación y Entrenamiento Policial. La actividad, centrada en el manejo de armas y dispositivos de baja letalidad, forma parte del trabajo articulado con la Policía Bonaerense.