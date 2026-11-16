Policía Municipal de Avellaneda se capacita en uso de armas y dispositivos de baja letalidad
Magdalena Sierra presenció una clase en el polígono de tiro del Polo de Formación y Entrenamiento Policial local de Avellaneda.
La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, supervisó este lunes una jornada de instrucción de los cadetes de la Policía Municipal en el polígono de tiro del Polo de Formación y Entrenamiento Policial. La actividad, centrada en el manejo de armas y dispositivos de baja letalidad, forma parte del trabajo articulado con la Policía Bonaerense.
Cómo será la nueva Policía Municipal de Avellaneda y cuándo sale a la calle
Acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff, la jefa comunal observó de primera mano las destrezas adquiridas por los aspirantes bajo la tutela de los instructores responsables. "Estamos orgullosos de ustedes. Sabemos que eligieron un camino que exige mucho compromiso, responsabilidad y preparación. Vamos a seguir acompañándolos con más prácticas y capacitación", destacó Sierra ante los futuros efectivos.
IMPORTANTE: Cuándo ceder el paso a peatones, según lo que Axel Kicillof avaló de la nueva Ley 15.657 para Buenos Aires
Durante la recorrida, la mandataria local puso fecha exacta al despliegue operativo de la flamante fuerza de prevención: "En marzo de 2027, 147 nuevos agentes de la primera cohorte estarán en las calles de Avellaneda, dando inicio a una nueva etapa en la seguridad de nuestra ciudad".
El cuerpo fue diseñado como una fuerza de cercanía y profundo conocimiento territorial que trabajará en coordinación con la Justicia y las fuerzas provinciales. Entre sus principales características operativas y de equipamiento se destacan:
- Armamento no letal: contarán con armas equipadas con proyectiles de baja letalidad marca Byrna.
- Movilidad y tecnología: dispondrán de vehículos de respuesta rápida y equipamiento de última generación.
- Capacitación integral: reciben formación específica orientada a técnicas de defensa personal y protocolos de bioseguridad.
Actualmente, la estructura de la Policía Municipal reúne a un total de 216 cadetes en etapa de instrucción, divididos en dos camadas: una primera cohorte integrada por 147 aspirantes (87 mujeres y 60 varones) y una segunda compuesta por 69 efectivos en formación (43 mujeres y 26 varones).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario