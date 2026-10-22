Liberaron al policía que fue tomado como rehén en una comisaría de la Ciudad

“Creo que va a haber motín, avisale a mi mamá”: el testimonio de la pareja del detenido

Hasta las inmediaciones de la Alcaidía vecinal 1-D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegó la pareja de uno de los reclusos involucrados en la captura de un agente policial, donde ofreció declaraciones a la prensa: “Él me llamó a las dos de la tarde y me dijo ‘creo que va a haber motín, amor. Avisale a mi mamá”.

Sin revelar su identidad ante las cámaras, la mujer explicó que el joven permanece arrestado desde hace siete días en una causa por violencia de género. Precisamente ayer realizó su primera visita al establecimiento, oportunidad en la que percibió un clima enrarecido dentro de las instalaciones.

“Él me señaló a un compañero como conflictivo. Estaba haciendo lío, gritando tras las rejas”, detalló sobre el momento. Asimismo, relató las vivencias que le transmitía su pareja respecto al día a día en el lugar: “Me dijo que la vida acá es caótica porque hay muchas peleas”.

Durante el diálogo periodístico, señaló además que el interno permanecía sin esposas y convivía en el mismo espacio con unos cinco o seis arrestados más.