Liberaron al policía que fue tomado como rehén en una comisaría de la Ciudad
Tras un enfrentamiento entre internos en la alcaidía vecinal 1-D, situada en Lavalle al 400, un grupo de detenidos retuvo contra su voluntad a un agente.
Tras permanecer retenido desde el mediodía en una comisaría porteña, el único policía que se encontraba como rehén fue liberado por el grupo de reclusos. Mientras en la zona se desplegaba un intenso operativo, uno de los involucrados declaró a TN: "Ya lo entregamos, cumplimos con nuestra parte".
Por su parte, el Ministerio de Seguridad porteño ratificó que el rehén fue puesto en libertad.
Liberaron al policía que fue tomado como rehén en una comisaría de la Ciudad
"Ya lo entregamos, no lastimamos a nadie, no tenemos ni un policía. Estamos reclamando que no tenemos ni ducha. Nos estamos ahogando, estamos en un lugar muy chiquito. Nos están tirando gas pimienta", se escucha decir a uno de los presos en un audio difundido por el canal mencionado.
El hecho se originó a raíz de un enfrentamiento entre reclusos dentro de la Alcaidía 1-D, situada sobre la calle Lavalle al 400. Con el objetivo de impedir que la situación empeorara, un efectivo ingresó al calabozo para intervenir y terminó siendo secuestrado.
Según la información trascendida, los participantes de la contienda serían 10 reclusos. Pese a lo sucedido, voceros de la fuerza llevaron tranquilidad al precisar que no existe riesgo de evasión y confirmaron que “se está trabajando para resolverlo con el personal”.
“Creo que va a haber motín, avisale a mi mamá”: el testimonio de la pareja del detenido
Hasta las inmediaciones de la Alcaidía vecinal 1-D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegó la pareja de uno de los reclusos involucrados en la captura de un agente policial, donde ofreció declaraciones a la prensa: “Él me llamó a las dos de la tarde y me dijo ‘creo que va a haber motín, amor. Avisale a mi mamá”.
Sin revelar su identidad ante las cámaras, la mujer explicó que el joven permanece arrestado desde hace siete días en una causa por violencia de género. Precisamente ayer realizó su primera visita al establecimiento, oportunidad en la que percibió un clima enrarecido dentro de las instalaciones.
“Él me señaló a un compañero como conflictivo. Estaba haciendo lío, gritando tras las rejas”, detalló sobre el momento. Asimismo, relató las vivencias que le transmitía su pareja respecto al día a día en el lugar: “Me dijo que la vida acá es caótica porque hay muchas peleas”.
Durante el diálogo periodístico, señaló además que el interno permanecía sin esposas y convivía en el mismo espacio con unos cinco o seis arrestados más.
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