Un testigo complicó al camionero detenido: "María Cash nunca pasó por dónde él dijo"

Pero Crespín insistió: "Al señor (Romero) no lo conozco. Acá en la gomería nunca paró. Puede haberla dejado donde él menciona, pero ella debería haber pasado caminando por acá. Y como digo, los perros son como un timbre. Pasa alguien, ladran y nosotros salimos. Por acá María nunca pasó".

La declaración del dueño de la gomería, al contrario de otros testimonios recogidos en los 13 años de investigación, nunca cambió de manera significativa. "No puedo decir otra cosa o inventar algo que no es", aseguró el hombre antes de reconocer que "pensaba que no iba a seguir investigando el caso".

"Ojalá, por la familia de ella, que se llegue a la verdad", agregó.

maria cash María Cash estaba realizando un viaje por el norte cuando desapareció el 8 de julio de 2011 en Salta

Por su parte Héctor Romero sostuvo en sus testimoniales que llevó a María Cash desde la rotonda de Torzalito hasta la gruta de la Difunta Correa, aunque el dueño de la gomería confirmó que nunca vieron a la joven y que se enteraron del caso por los medios de comunicación.

“En ese tiempo, acá estaban mi papá, mi hermano, una señora que vendía velas junto a mi papá en la gruta de la Difunta Correa. Hay hombres que hacen dedo. Pasan bicicletas, alguno pide agua. Pero mujeres no pasan”, aseguró Crespín en declaraciones televisivas.

El miércoles de esta semana se confirmó que el camionero seguirá detenido con prisión preventiva luego de que la Justicia lo haya imputado por el delito de homicidio calificado con alevosía.

Para Eduardo Villalba, fiscal de la causa, Romero "le quitó la vida" a María Cash y "actuó solo".

Lo curioso es que días atrás quedó imputado por falso testimonio el abogado Carlos Enzo Cuellar por haber asegurado que vio a la diseñadora en la Gruta de la Difunta Correa el mismo día de su desaparición.

Cuellar afirmó haber visto a la joven a las 17:00 horas en el lugar, pero los celulares a esa hora registraron actividad en otro lugar, lo que generó dudas sobre la veracidad de su testimonio y fue imputado por falso testimonio.