Un tormentón de hielo apagará el calor y llenará de frío al AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un fuerte tormentón que pondrá fin a las altas temperaturas y traerá un intenso frío a toda la región del AMBA.
Tras un fin de semana con marcas térmicas sumamente agradables y primaverales, el panorama meteorológico dará un giro drástico. El Servicio Meteorológico prevé la inminente llegada de un violento tormentón que barrerá con la humedad, provocando un marcado descenso de la temperatura en Buenos Aires y sus alrededores.
A qué hora llega el temporal y cuándo empieza el frío.
Según el pronóstico del tiempo, el domingo 20 de septiembre comenzará con un clima templado, cielo despejado y una máxima de 24 grados pasado el mediodía, pero las condiciones desmejorarán rápidamente hacia la tarde, cambiando por completo el escenario en toda la región:
- El inicio de la lluvia: a partir de las 14:00 horas comenzarán a registrarse las primeras precipitaciones débiles, marcando el inicio del frente de inestabilidad.
- Alerta por tormentas: el plato fuerte del mal tiempo se desatará entre las 16:00 y las 20:00 horas, franja en la que se concentrará la mayor caída de agua (con probabilidades de hasta el 90%) acompañada de intensa actividad eléctrica.
- Ráfagas extremas: durante el lunes 21 de septiembre el cielo ya no presentará lluvias, pero la ciudad sufrirá el fuerte embate de potentes ráfagas de viento que oscilarán entre los 32 y los 77 km/h, limpiando definitivamente el aire cálido.
- El impacto polar: el ansiado descenso térmico se sentirá con máxima crudeza el martes 22 de septiembre. Esa jornada será la más gélida de la semana, registrando apenas 6 grados de temperatura mínima durante la mañana y un techo máximo de solo 12 grados hacia la tarde.
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Para la segunda mitad de la semana laboral, el sistema de alta presión devolverá la estabilidad. A partir del miércoles, el termómetro comenzará un paulatino pero sostenido ascenso, llevando las máximas nuevamente hacia los 26 grados para la tarde del viernes.
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