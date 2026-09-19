Granja Tres Arroyos ofrece a trabajadores pagar sueldos con pollos
La empresa atraviesa un concurso preventivo y negocia con sindicatos mientras sigue frenada la ola de despidos en varias plantas bonaerenses.
La Granja Tres Arroyos enfrenta una grave situación financiera. En ese contexto, la compañía avícola propuso entregar pollos como parte del pago de los salarios que adeuda a sus trabajadores de la planta de La Lonja, en Pilar.
El medio Pilar a Diario difundió la información. Además, detalló que la firma atraviesa un concurso preventivo y que las conversaciones con los gremios por el futuro laboral continúan abiertas.
El conflicto arrancó con el envío de unos 1.200 telegramas de despido en diferentes establecimientos de la provincia de Buenos Aires. De ese total, 700 correspondieron a Capitán Sarmiento, 450 a Esteban Echeverría y 50 a Pilar.
En La Lonja, las cesantías siguen congeladas por la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense. Ese organismo dictó dos conciliaciones obligatorias en paralelo.
La primera llegó el 4 de septiembre tras un pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). Su vencimiento está previsto para el 25 de septiembre, aunque podría estirarse hasta el 2 de octubre.
La segunda medida apareció el 10 de septiembre por solicitud de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa al personal de las granjas de cría del grupo. En este caso, la conciliación caduca el 1° de octubre y tiene posibilidad de prorrogarse hasta el 9.
Mientras ambas medidas sigan vigentes, la empresa debe retrotraer las cesantías y conservar a los trabajadores en sus puestos. Así se abre un lapso de negociación antes de que los despidos puedan concretarse.
En las últimas reuniones entre delegados sindicales y la compañía, las partes acordaron algunas medidas paliativas para los trabajadores afectados.
En el plano financiero enfrenta un pasivo total estimado en US$350,9 millones que también pretende reestructurar por medio de un concurso preventivo de acreedores, donde negocia quitas y planes de pago a largo plazo.
Cuenta también con 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones y deudas bancarias que superan los $41.827 millones, según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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