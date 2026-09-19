Granja Tres Arroyos ofrece a trabajadores pagar sueldos con pollos

La segunda medida apareció el 10 de septiembre por solicitud de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa al personal de las granjas de cría del grupo. En este caso, la conciliación caduca el 1° de octubre y tiene posibilidad de prorrogarse hasta el 9.

Mientras ambas medidas sigan vigentes, la empresa debe retrotraer las cesantías y conservar a los trabajadores en sus puestos. Así se abre un lapso de negociación antes de que los despidos puedan concretarse.

En las últimas reuniones entre delegados sindicales y la compañía, las partes acordaron algunas medidas paliativas para los trabajadores afectados.

En el plano financiero enfrenta un pasivo total estimado en US$350,9 millones que también pretende reestructurar por medio de un concurso preventivo de acreedores, donde negocia quitas y planes de pago a largo plazo.

Cuenta también con 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones y deudas bancarias que superan los $41.827 millones, según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).