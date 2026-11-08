Un video anticipa cómo será el recorrido del papamovil en Buenos Aires
El papa León XIV llega a Buenos Aires este domingo 8 de noviembre y ya se conoció el recorrido completo. Los detalles y cómo será su movimiento con el papamovil.
El país entero contiene la respiración ante la inminente llegada del papa León XIV a suelo argentino, un evento histórico que tiene cronograma oficial, fechas y trayectos ratificados. Uno de los pasajes que concentrará la mayor expectativa en la Ciudad de Buenos Aires será el paso del Papamóvil por la avenida del Libertador, arteria en la que miles de creyentes y vecinos se congregarán para saludar al Pontífice antes de la multitudinaria misa que encabezará frente al icónico Monumento a los Españoles, en el corazón del barrio de Palermo.
El trayecto abarcará una longitud de 2,3 kilómetros y contará con la implementación de un riguroso operativo de seguridad, vallas perimetrales de resguardo y puestos de asistencia médica. La comitiva avanzará a una velocidad extremadamente reducida para propiciar la cercanía y el contacto con la multitud, al tiempo que las autoridades organizativas definieron bandas horarias de ingreso y múltiples accesos peatonales para garantizar un flujo vehicular y peatonal ordenado.
Cronograma de recorrido del papa León XIV y detalles del sendero exclusivo
El recorrido del papa León XIV sobre la avenida del Libertador se llevará a cabo el lunes 9 de noviembre, iniciando la caravana a las 10 desde la intersección con la calle Olleros, a la altura del viaducto, hasta alcanzar el Monumento a los Españoles. Respecto al diseño de la arteria, el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Iván Dornelles, precisó que se dispondrá un sendero papal de siete metros de ancho, cercado por estructuras metálicas de resguardo a ambos lados para que el público se ubique sobre los márgenes y reciba la bendición de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
El vehículo especial transitará a una velocidad promedio de cinco kilómetros por hora, sin descartar que León XIV realice detenciones ocasionales para saludar y bendecir directamente a los presentes. Una vez finalizado el trayecto, la misa central comenzará formalmente a las 11:30 en el Monumento a los Españoles, previéndose una colosal concentración de fieles desde las primeras horas de la mañana en las inmediaciones del parque palermitano.
Para quienes deseen presenciar la caravana, los accesos peatonales a las áreas habilitadas se abrirán desde las 00 del lunes 9 de noviembre. La organización recomendó enfáticamente concurrir con amplia antelación e ingresar por los puntos habilitados en las intersecciones de avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe, Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos, Olleros y avenida Luis María Campos, Teodoro García y avenida Luis María Campos, Virrey Vértiz y José Hernández, Olleros y Valentín Alsina, avenida Dorrego y avenida Figueroa Alcorta, o avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.
A su vez, las autoridades aconsejaron evitar el tramo comprendido entre el túnel de Olleros y la avenida General Paz por las severas dificultades de visibilidad que presenta la zona, recomendando además realizar el desplazamiento final a pie.
Los micros de larga distancia y excursiones tendrán restricciones de circulación entre Juramento y General Paz, obligando a los pasajeros a continuar a pie, mientras que a lo largo de los 2,3 kilómetros de recorrido se distribuirán postas sanitarias preparadas para atender cualquier eventualidad médica.
La trascendental gira de León XIV por el país se extenderá desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, abarcando compromisos institucionales, encuentros pastorales y actos masivos en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Su arribo está previsto para el domingo 8 a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, tras lo cual rendirá tributo en el Monumento al General San Martín, participará de la bienvenida oficial en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei y mantendrá una reunión con el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
Tras la jornada del lunes en Palermo, el martes 10 el Pontífice volará hacia la provincia de Córdoba para encabezar un oficio religioso y entrevistarse con las cúpulas eclesiásticas locales, regresando por la noche a la Capital para liderar una vigilia juvenil nuevamente en el Monumento a los Españoles.
Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y viajará hacia la ciudad de Luján para presidir una misa frente a la histórica Basílica de Nuestra Señora, antes de emprender su viaje de retorno desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú.
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