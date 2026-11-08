Un video anticipa cómo será el recorrido del papamovil en Buenos Aires

A su vez, las autoridades aconsejaron evitar el tramo comprendido entre el túnel de Olleros y la avenida General Paz por las severas dificultades de visibilidad que presenta la zona, recomendando además realizar el desplazamiento final a pie.

Los micros de larga distancia y excursiones tendrán restricciones de circulación entre Juramento y General Paz, obligando a los pasajeros a continuar a pie, mientras que a lo largo de los 2,3 kilómetros de recorrido se distribuirán postas sanitarias preparadas para atender cualquier eventualidad médica.

La trascendental gira de León XIV por el país se extenderá desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, abarcando compromisos institucionales, encuentros pastorales y actos masivos en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Su arribo está previsto para el domingo 8 a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, tras lo cual rendirá tributo en el Monumento al General San Martín, participará de la bienvenida oficial en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei y mantendrá una reunión con el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Tras la jornada del lunes en Palermo, el martes 10 el Pontífice volará hacia la provincia de Córdoba para encabezar un oficio religioso y entrevistarse con las cúpulas eclesiásticas locales, regresando por la noche a la Capital para liderar una vigilia juvenil nuevamente en el Monumento a los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y viajará hacia la ciudad de Luján para presidir una misa frente a la histórica Basílica de Nuestra Señora, antes de emprender su viaje de retorno desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú.