Firmeza y energía: cómo se lo vio al papa León XIV en Uruguay tras su reciente intervención quirúrgica
A pesar de las dudas previas por su operación, el Pontífice mostró un excelente estado de ánimo y sostuvo una agenda intensa en Montevideo.
La primera escala de la gira sudamericana sirvió para despejar de un plumazo las especulaciones sobre la salud de León XIV. Tras la reciente intervención quirúrgica que había generado cautela en los días previos a su viaje, el Pontífice se mostró con un semblante ágil, de muy buen humor y con una energía que sorprendió tanto a la comitiva vaticana como a la multitud que lo acompañó en sus distintas paradas en la capital uruguaya.
Lejos de mostrarse reservado o con desplazamientos condicionados, el Papa sostuvo sin sobresaltos el ritmo de una agenda cargada de compromisos institucionales y masivos. Tanto en la recorrida a pie por Casavalle como durante las largas horas de vigilia en el Estadio Centenario, se lo vio distendido, respondiendo con soltura a las muestras de afecto y manteniendo el contacto cara a cara con la gente sin dar señales de incomodidad o fatiga.
Una prueba superada de cara al tramo argentino
La respuesta física del Pontífice en suelo uruguayo funcionó como un parte de tranquilidad para los organizadores de su agenda en la Argentina. La capacidad para tolerar el trajín de las convocatorias al aire libre, los traslados permanentes en papamóvil y las intervenciones públicas sin necesidad de acortar los tiempos previstos ratificó que la recuperación posterior a la cirugía fue rápida y efectiva.
Con este marco de entereza y la moral alta tras el recibimiento en Montevideo, León XIV encara el tramo más exigente de su itinerario por la región. En Buenos Aires aguardan por un Papa que llega bien de salud y dispuesto a sostener sin recortes unos días de alta intensidad pastoral y popular.
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