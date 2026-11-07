Firmeza y energía: cómo se lo vio al papa León XIV en Uruguay tras su reciente intervención quirúrgica

La primera escala de la gira sudamericana sirvió para despejar de un plumazo las especulaciones sobre la salud de León XIV. Tras la reciente intervención quirúrgica que había generado cautela en los días previos a su viaje, el Pontífice se mostró con un semblante ágil, de muy buen humor y con una energía que sorprendió tanto a la comitiva vaticana como a la multitud que lo acompañó en sus distintas paradas en la capital uruguaya.