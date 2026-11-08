El papa León XIV se hospedará en un palacio porteño: el video que muestra cómo es su interior

Desde principios de los años 50 funciona como la casa de la representación del Vaticano en la Argentina. Juan Pablo II se hospedó ahí en su visita de 1987.

Ahora le toca a León XIV.

El itinerario oficial del papa León XIV en la Argentina

La agenda del Santo Padre incluye encuentros de alto nivel institucional, misas multitudinarias y recorridas de profundo impacto social y religioso:

Domingo 8 de noviembre (Arribo y agenda institucional)

16:30: Aterrizaje del vuelo papal en el Aeroparque Jorge Newbery.

Homenaje a San Martín: Ofrenda floral en la Plaza San Martín frente al monumento al Libertador.

Reunión presidencial: Audiencia bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

18:30: Discurso ante autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (Jornada de feriado nacional)

9:15: Recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, provincia de Buenos Aires.

11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

16:10: Encuentro con la dirigencia sindical, empresarial y de movimientos sociales en la sede de la UCA en Puerto Madero.

17:30: Diálogo interreligioso con líderes de diversas confesiones en el Palacio San Martín.

18:45: Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado y posterior cena de camaradería en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre (Tramo federal en Córdoba y vigilia en CABA)

7:30: Partida desde Buenos Aires hacia Córdoba (arribo al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).

10:00: Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

15:15: Encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

20:15: De regreso en Buenos Aires, encabeza la vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles. (Nota: Feriado decretado únicamente en CABA y la provincia de Córdoba).

Miércoles 11 de noviembre (Misa en Luján y despedida del país)