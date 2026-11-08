El papa León XIV se hospedará en un palacio porteño: el video que muestra cómo es su interior
El sumo pontífice llega este domingo al país, en el marco de su histórica visita a Sudamérica. ¿Dónde se hospedará?
El papa León XIV se encuentra en América del Sur llevando adelante su gira continental y ultima los detalles para desembarcar en suelo nacional. Luego de haber iniciado sus actividades oficiales en Uruguay, el Sumo Pontífice arribará a la Argentina este domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
El Papa residirá en la Nunciatura Apostólica —Avenida Alvear y Montevideo, Recoleta— del 8 al 11 de noviembre. Y ya se conocieron sus preferencias culinarias para la estadía. El edificio que lo alojará atesora más de cien años de historia porteña y es conocido como Palacio Fernández Anchorena.
En 1907, Juan Antonio Fernández y Rosa de Anchorena encargaron la vivienda al arquitecto francés Édouard Le Monnier. Mandaron traer todos los muebles desde Francia… y jamás la habitaron. Residían en París y ni siquiera alcanzaron a conocerla.
En 1922 arribó su primer inquilino: Marcelo T. de Alvear, recién electo presidente, quien la utilizó como residencia presidencial.
Recién en 1925 la adquirió Adelia Harilaos de Olmos, una de las mujeres más acaudaladas de su época y muy católica. Vivió allí durante décadas y en su testamento legó el palacio para que fuera la sede de la Nunciatura.
Desde principios de los años 50 funciona como la casa de la representación del Vaticano en la Argentina. Juan Pablo II se hospedó ahí en su visita de 1987.
Ahora le toca a León XIV.
El itinerario oficial del papa León XIV en la Argentina
La agenda del Santo Padre incluye encuentros de alto nivel institucional, misas multitudinarias y recorridas de profundo impacto social y religioso:
Domingo 8 de noviembre (Arribo y agenda institucional)
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16:30: Aterrizaje del vuelo papal en el Aeroparque Jorge Newbery.
Homenaje a San Martín: Ofrenda floral en la Plaza San Martín frente al monumento al Libertador.
Reunión presidencial: Audiencia bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
18:30: Discurso ante autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (Jornada de feriado nacional)
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9:15: Recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, provincia de Buenos Aires.
11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
16:10: Encuentro con la dirigencia sindical, empresarial y de movimientos sociales en la sede de la UCA en Puerto Madero.
17:30: Diálogo interreligioso con líderes de diversas confesiones en el Palacio San Martín.
18:45: Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado y posterior cena de camaradería en el Arzobispado.
Martes 10 de noviembre (Tramo federal en Córdoba y vigilia en CABA)
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7:30: Partida desde Buenos Aires hacia Córdoba (arribo al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).
10:00: Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
15:15: Encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
20:15: De regreso en Buenos Aires, encabeza la vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles. (Nota: Feriado decretado únicamente en CABA y la provincia de Córdoba).
Miércoles 11 de noviembre (Misa en Luján y despedida del país)
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8:00: Visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal en Villa Devoto.
10:00: Celebración eucarística central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Nota: Feriado decretado únicamente en la Provincia de Buenos Aires).
13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa al despegue hacia Lima fijado para las 14:00.
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