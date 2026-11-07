Amenaza de muerte a León XIV: la SIDE detuvo a un sospechoso antes de la llegada del Papa
El operativo se concretó tras una investigación del organismo de inteligencia a horas de que el Pontífice inicie su gira oficial por el país.
En un clima de máxima tensión en el despliegue de seguridad previo a la visita papal, la Secretaría de Inteligencia del Estado anunció la detención de un hombre acusado de haber vertido graves amenazas de muerte contra el papa León XIV. La captura se produjo en la antesala de su arribo a la Argentina, en el marco de los patrullajes cibernéticos y tareas de monitoreo preventivo activadas por las agencias federales para blindar la gira del Pontífice.
El procedimiento se desencadenó tras la detección de una serie de mensajes e intimidaciones directas en plataformas digitales donde se amedrentaba contra la integridad del Santo Padre y se prometían acciones violentas durante las actividades masivas previstas en Buenos Aires. Frente a la gravedad de los amedrentamientos y la inminencia del cruce del Río de la Plata, las autoridades activaron el protocolo de intervención inmediata que derivó en la localización y posterior arresto del implicado.
Blindaje extremo y alerta roja en las fuerzas federales
La detención genera un cimbronazo en el comando unificado encargada del operativo de custodia, obligando a recalibrar las medidas de control en torno al Aeroparque Jorge Newbery, las rutas de traslado en papamóvil y los accesos a las ceremonias multitudinarias. Desde el Ministerio de Seguridad y los organismos involucrados remarcaron que el monitoreo de redes y comunicaciones continuará bajo régimen de máxima alerta para neutralizar cualquier posible factor de riesgo en la vía pública.
Pese al impacto del episodio, desde la comitiva vaticana y las autoridades locales confirmaron que el cronograma de actividades se mantiene inalterado. Con el sospechoso puesto a disposición de la Justicia Federal, el Gobierno ratifica las garantías para el desarrollo de una agenda que convocará a cientos de miles de fieles y exigirá un nivel de control de calle sin antecedentes en los últimos años.
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