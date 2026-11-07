Amenaza de muerte a León XIV: la SIDE detuvo a un sospechoso antes de la llegada del Papa

En un clima de máxima tensión en el despliegue de seguridad previo a la visita papal, la Secretaría de Inteligencia del Estado anunció la detención de un hombre acusado de haber vertido graves amenazas de muerte contra el papa León XIV. La captura se produjo en la antesala de su arribo a la Argentina, en el marco de los patrullajes cibernéticos y tareas de monitoreo preventivo activadas por las agencias federales para blindar la gira del Pontífice.