Comunicado de la Justicia de Mendoza por la adolescente de 14 años que disparó en una escuela

Además de pedir "la colaboración y responsabilidad de los medios de comunicación, plataformas digitales y usuarios de redes sociales para asegurar el pleno respeto a los derechos de la menor", desde el fuero de Familia de Mendoza señalaron que "el incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones legales".

escuela mendoza nena atrincherada

Cómo se llegó a esta situación en una Escuela de Mendoza

Una alumna de 14 años se presentó este miércoles con un arma de fuego en la Escuela Marcelino Blanco del Departamento de La Paz, un municipio ubicado a 145 km desde la capital provincial.

Miembros de la comunidad educativa revelaron que la nena sufría bullying por parte de sus compañeros, pero en todo este tiempo las situación no mejoró ni fue contenida.

“Se ve que lo estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie”, indicó Valentino, un alumno de la misma escuela, en un diálogo con Canal 7 de Mendoza. El chico también agregó que la nena "era muy callada y tímida", al menos hasta este miércoles.

Según el medio local Los Andes, la adolescente se negó a entregar el arma y hasta aseguró que no iba a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”. El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, aclaró que este dato no está confirmado.

Testigos del hecho indicaron al mencionado que la alumna sacó el arma de entre sus pertenencias luego de un comentario ofensivo de uno de sus compañeros. Acto seguido, apuntó contra el menor y le gritó: “A vos te voy matar”.