Comunicado de la Justicia de Mendoza por la adolescente de 14 años que disparó en una escuela
Desde el Fuero de Familia de Mendoza informaron que "se encuentra terminantemente prohibida la difusión y reproducción de imágenes" de la nena por ser menor.
El Poder Judicial de Mendoza emitió un comunicado en referencia al caso de la nena de 14 años que fue armada este miércoles a su escuela, la Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz.
"En virtud de los hechos acontecidos en un establecimiento escolar del departamento de La Paz que involucran a una menor de edad, el Fuero de Familia del Poder Judicial de Mendoza informa que se encuentra terminantemente prohibida, por orden judicial, la difusión y reproducción de imágenes, videos o cualquier otro dato que permita identificar a la adolescente involucrada", se lee en el comunicado difundido sobre el mediodía.
La decisión llega luego de la viralización de imágenes de una nena de 14 años que disparó varias veces al aire y se atrincheró en el establecimiento.
Mientras tanto, integrantes del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y personal de la Policía de Mendoza se encuentran en el lugar intentando mediar con la menor, la Justicia intervino para garantizar "el resguardo de su identidad, su intimidad y su integridad psíquica".
"La medida lleva la firma de la jueza de Paz con competencia en Familia Dra. Paula Maurano y comprende a todos los medios internacionales, nacionales y provinciales. La medida se fundamenta en las normativas vigentes de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que garantiza el resguardo de su identidad, su intimidad y su integridad psíquica", advirtieron.
Además de pedir "la colaboración y responsabilidad de los medios de comunicación, plataformas digitales y usuarios de redes sociales para asegurar el pleno respeto a los derechos de la menor", desde el fuero de Familia de Mendoza señalaron que "el incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones legales".
Cómo se llegó a esta situación en una Escuela de Mendoza
Una alumna de 14 años se presentó este miércoles con un arma de fuego en la Escuela Marcelino Blanco del Departamento de La Paz, un municipio ubicado a 145 km desde la capital provincial.
Miembros de la comunidad educativa revelaron que la nena sufría bullying por parte de sus compañeros, pero en todo este tiempo las situación no mejoró ni fue contenida.
“Se ve que lo estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie”, indicó Valentino, un alumno de la misma escuela, en un diálogo con Canal 7 de Mendoza. El chico también agregó que la nena "era muy callada y tímida", al menos hasta este miércoles.
Según el medio local Los Andes, la adolescente se negó a entregar el arma y hasta aseguró que no iba a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”. El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, aclaró que este dato no está confirmado.
Testigos del hecho indicaron al mencionado que la alumna sacó el arma de entre sus pertenencias luego de un comentario ofensivo de uno de sus compañeros. Acto seguido, apuntó contra el menor y le gritó: “A vos te voy matar”.
