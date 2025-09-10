Evacuaron la escuela de Mendoza donde una alumna se atrincheró con un arma
Tras más de cuatro horas de atrincheramiento de una adolescente de 14 años, las autoridades decidieron evacuar la Escuela Marcelino Blanco de La Paz.
Hay alerta máxima y total preocupación en Mendoza por una alumna de 14 años que ingresó con un arma a la Escuela Marcelino Blanco de La Paz, en busca de su profesora de matemática, la cual la desaprobó en esa materia. Ante el pánico, las autoridades ordenaron la evacuación del lugar y el ingreso de negociadores.
El terrible episodio, que perdura aún, tuvo lugar pasadas las 9:30 de la mañana de este miércoles. Ya van casi cinco horas de atrincheramiento y, como se mencionó anteriormente, hay negociadores que han ingresado al colegio para intentar dialogar con la menor que se encuentra armada, gracias a que su padre tenía un revólver en su casa.
Miguel Sileo, uno de los negociadores policiales, entendió que "no sabemos qué está pasando por su cabeza" y aseguró que "hay que ver el origen del conflicto que llevó a esto a esta criatura".
Cómo fue el ingreso de la alumna de 14 años con un arma
Testigos relataron que la alumna salió del baño con un arma cargada y apuntó directamente contra algunos de sus compañeros para luego efectuar al menos dos disparos al aire. Tras esto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que no se registraron heridos a causa de los disparos. Además, solicitaron a la comunidad que se mantenga alejada del establecimiento mientras se llevan a cabo las negociaciones con la menor, que se atrincheró en el interior de la escuela.
Tras el llamado de alerta al 911, se solicitó el desplazamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), así como también tomó intervención el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quienes llegaron al lugar en helicóptero de la Policía de Mendoza.
Ante la situación, las autoridades activaron inmediatamente un protocolo para casos de alta crisis y ordenaron una evacuación de la escuela con el fin de resguardar al resto de los alumnos y al personal docente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario