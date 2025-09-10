Evacuaron la escuela de Mendoza donde una alumna se atrincheró con un arma

menor armada colegio mendoza

Tras el llamado de alerta al 911, se solicitó el desplazamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), así como también tomó intervención el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quienes llegaron al lugar en helicóptero de la Policía de Mendoza.

Ante la situación, las autoridades activaron inmediatamente un protocolo para casos de alta crisis y ordenaron una evacuación de la escuela con el fin de resguardar al resto de los alumnos y al personal docente.