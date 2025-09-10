Situación controlada: la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma

“Salí de la dirección y estaba ella con el arma. Escuché cinco disparos”, informó en diálogo con medios locales. Describió que la chica "siempre estaba callada" mientras caminaba con el arma y confirmó que le apuntó a otros alumnos. "Ellos se quedaron mudos, quietos. Nadie intervino", indicó.

Tras escuchar los tiros, detalló que ingresó a una de las aulas, armó una especie de trinchera con dos mesas, dos sillas y se quedó acostado en el piso.

testimonio alumno mendoza - testigo

"La mayoría de mis compañeros quedaron descubiertos pero no les hizo nada porque se ve que estaba buscando a la profesora", contó el estudiante y agregó: “Al rato entró la policía y nos pidió que evacuáramos la escuela”.

El joven describió que la adolescente “era calladita, tranquila y no buscaba problemas con nadie”. En concordancia con lo informado por otro alumno de la escuela, reiteró que “todos dicen que le hacían bullying y por eso actuó así".

Varios de los alumnos tuvieron que ser trasladados al hospital público de La Paz debido a un estado de nerviosismo. Según confirmó el director del centro de salud Gustavo Pinto, la mayoría de los chicos fueron atendidos y luego se retiraron en compañía de sus padres. Trascendió que una de las alumnas se descompensó tras la situación y permanecía internada.