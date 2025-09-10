Situación controlada: la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma
Tras cinco horas de negociación, la menor se puso a disposición de las autoridades, por lo que se entiende que el tenso episodio ya fue controlado.
Casi cinco horas de negociación y la angustia total de un episodio inesperado: este miércoles, pasadas las 9:30, una alumna de la Escuela Marcelino Blanco de La Paz, en Mendoza, ingresó con un arma a la institución educativa, apuntó directamente contra algunos de sus compañeros para luego efectuar al menos dos disparos al aire y pedir por su profesora de matemática, quien la había desaprobado en esa materia,
Finalmente, la menor entregó su arma y ya se encuentra a disposición de las autoridades, tras el pánico generado por el tenso momento, tanto para sus compañeros, maestros, así como también para la misma nena. Tras la rendición, las autoridades intervinientes en el operativo informaron que la adolescente se encuentra bien, está acompañada por sus padres y ahora es atendida por los médicos.
Un testigo contó cómo fue el ataque de la adolescente en Mendoza: "Dijo que las iba a matar"
La conmoción se apoderó de la ciudad de La Paz, Mendoza, donde una alumna de la escuela Marcelino Blanco sacó un arma y comenzó a disparar al aire, para luego atrincherarse en el establecimiento. Un estudiante, que fue testigo de la situación, relató cómo fueron los primeros momentos del ataque.
“Dicen que andaba buscando a una profesora, que pidió que entregaran a tres personas - una de las cuales sería un compañero -, que las iba a matar y se entregaba”, comenzó el joven que estaban en el colegio al momento del hecho y dijo ser amigo de la chica.
“Salí de la dirección y estaba ella con el arma. Escuché cinco disparos”, informó en diálogo con medios locales. Describió que la chica "siempre estaba callada" mientras caminaba con el arma y confirmó que le apuntó a otros alumnos. "Ellos se quedaron mudos, quietos. Nadie intervino", indicó.
Tras escuchar los tiros, detalló que ingresó a una de las aulas, armó una especie de trinchera con dos mesas, dos sillas y se quedó acostado en el piso.
"La mayoría de mis compañeros quedaron descubiertos pero no les hizo nada porque se ve que estaba buscando a la profesora", contó el estudiante y agregó: “Al rato entró la policía y nos pidió que evacuáramos la escuela”.
El joven describió que la adolescente “era calladita, tranquila y no buscaba problemas con nadie”. En concordancia con lo informado por otro alumno de la escuela, reiteró que “todos dicen que le hacían bullying y por eso actuó así".
Varios de los alumnos tuvieron que ser trasladados al hospital público de La Paz debido a un estado de nerviosismo. Según confirmó el director del centro de salud Gustavo Pinto, la mayoría de los chicos fueron atendidos y luego se retiraron en compañía de sus padres. Trascendió que una de las alumnas se descompensó tras la situación y permanecía internada.
