Una ambulancia pediátrica chocó contra el Metrobus y dos chicos resultaron heridos

Se trató de una mañana accidentada para vehículos en el que se movían chicos. Poco antes del accidente en Núñez, se registró otro accidente de tránsito en el cruce de la Avenida Córdoba y la calle Florida que también involucró a menores de edad.

Ocurrió cuando un micro escolar tuvo que frenar de manera brusca. Como consecuencia de ello se reportaron tres heridos, un mayor de edad y dos chicos menores, de los cuales dos son mujeres y un hombre.