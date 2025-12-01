Una ambulancia pediátrica chocó contra el Metrobus y dos chicos resultaron heridos
De acuerdo con los primeros reportes una falla mecánica o una pinchadura abría provocado que el chofer de la ambulancia perdiera el control del vehículo y se estrellara contra la estructura del Metrobus.
El conductor de una ambulancia pediátrica que transportaba a dos niños perdió este lunes por la mañana el control de vehículo y se estrelló contra una de las vallas de la estructura del Metrobus de la avenida Cabildo, a la altura de Vilela, en el barrio porteño de Núñez.
Como consecuencia del fuerte impacto los dos menores de edad resultaron heridos y debieron ser atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que llegó en pocos minutos al lugar alertado por vecinos que presenciaron el accidente.
A pesar de las heridas recibidas los dos menores se encuentran bien y están fuera de peligro.
De acuerdo con las primeras versiones, la ambulancia habría sufrido un desperfecto mecánico o una pinchadura que provocó que el chofer perdiera el control y se produjera el accidente ya que no hubo intervención de un tercer vehículo.
Como consecuencia del operativo montado para atender a los menores y remover el vehículo del lugar se encuentra cortado el tránsito sobre la avenida Cabildo al 4000, mano al centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Se trató de una mañana accidentada para vehículos en el que se movían chicos. Poco antes del accidente en Núñez, se registró otro accidente de tránsito en el cruce de la Avenida Córdoba y la calle Florida que también involucró a menores de edad.
Ocurrió cuando un micro escolar tuvo que frenar de manera brusca. Como consecuencia de ello se reportaron tres heridos, un mayor de edad y dos chicos menores, de los cuales dos son mujeres y un hombre.
