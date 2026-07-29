Una árbitra de fútbol murió en un trágico accidente en Tres Arroyos: tenía 24 años

De acuerdo con la información difundida por la propia Liga, el último fin de semana había sido designada para encuentros de Primera y Segunda División.

En 2022, Otaegui formó parte de la primera terna integrada exclusivamente por mujeres en un encuentro de la máxima categoría local. Fue en un partido entre Huracán Ciclista y Colegiales, disputado en Adolfo Gonzales Chaves por el torneo Clausura, junto a Maylén Vázquez y Jessica Marín.