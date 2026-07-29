Una árbitra de fútbol murió en un trágico accidente en Tres Arroyos: tenía 24 años
La joven viajaba como acompañante en un auto que rozó un camión estacionado y perdió el control. Fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió.
La muerte de Maite Otaegui, una árbitra de fútbol de 24 años, provocó una profunda conmoción en Tres Arroyos y en el ambiente deportivo bonaerense. La joven falleció este martes como consecuencia de las graves heridas que sufrió en un choque mientras viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra.
El trágico impacto ocurrió sobre la avenida Constituyentes de Tres Arroyos. Según la información difundida por medios locales, el vehículo circulaba en sentido hacia el centro de la ciudad cuando se produjo un roce con un camión repartidor que estaba estacionado.
Después del roce, el conductor perdió el dominio del Chevrolet Astra, que salió de su trayectoria, giró sobre sí mismo e impactó contra un árbol. Tras el impacto, la joven fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Municipal, donde horas más tarde se confirmó su muerte. Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron la maniobra ni el estado del conductor.
Quién era la árbitra que murió en un accidente en Tres Arroyos
Otaegui formaba parte de la Liga Regional Tresarroyense desde abril de 2019 y con el paso de las temporadas comenzó a recibir designaciones en distintas categoríashasta consolidarse como jueza principal en competencias locales.
Su actividad también trascendió el ámbito estrictamente regional porque entre junio de 2024 y junio de 2025 recibió convocatorias para partidos organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.
De acuerdo con la información difundida por la propia Liga, el último fin de semana había sido designada para encuentros de Primera y Segunda División.
En 2022, Otaegui formó parte de la primera terna integrada exclusivamente por mujeres en un encuentro de la máxima categoría local. Fue en un partido entre Huracán Ciclista y Colegiales, disputado en Adolfo Gonzales Chaves por el torneo Clausura, junto a Maylén Vázquez y Jessica Marín.
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