Una avioneta se estrelló en un campo de Entre Ríos y el piloto se salvó de milagro
El hombre recibió asistencia tras el impacto y luego fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Una avioneta cayó en un campo del sur de Entre Ríos y el piloto tuvo que ser internado tras sufrir una contusión pulmonar leve y otras lesiones menores. Las autoridades investigan las causas del accidente aéreo.
El hecho ocurrió ayer jueves poco antes de las 13:30 en un establecimiento rural de Dos Hermanas, en el departamento Gualeguaychú. Al momento del accidente, la aeronave estaba destinada a tareas de aplicación de fertilizantes.
La emergencia movilizó a Bomberos Voluntarios de Ceibas, que acudieron al establecimiento minutos después de recibir el aviso. Cuando llegaron, comprobaron que la aeronave había sufrido un principio de incendio tras el impacto. El foco pudo ser controlado y la intervención evitó que las llamas se propagaran por el sector donde había quedado la avioneta.
A causa del impacto, el piloto resultó herido, recibió las primeras asistencias en el lugar y luego fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Según informaron desde el centro de salud, el piloto permanece internado en terapia intensiva, pero estable. El parte médico indicó que sufrió una contusión pulmonar leve y lesiones menores, por lo que los profesionales de la salud seguirán de cerca su evolución.
El lugar donde cayó la avioneta se encuentra a unos 20 kilómetros de la Autovía Nacional 14 y se accede a través de un camino vecinal.
Personal policial también trabajó en el lugar y realizó las primeras diligencias destinadas a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
En un primer momento surgió la posibilidad de que el siniestro hubiera estado relacionado con una falla mecánica. Sin embargo, esa hipótesis no había sido confirmada oficialmente y deberá ser evaluada en el marco de la investigación.
La tarea que realizaba la aeronave forma parte de las actividades conocidas como trabajo agroaéreo. La normativa nacional incluye dentro de esa categoría a los vuelos agrícolas destinados al rociado, la siembra, el espolvoreo y la aplicación de fertilizantes, entre otras labores vinculadas con la producción rural.
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