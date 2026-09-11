Una avioneta se estrelló en un campo de Entre Ríos y el piloto se salvó de milagro

Personal policial también trabajó en el lugar y realizó las primeras diligencias destinadas a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Una avioneta cayó en un campo de Entre Ríos

En un primer momento surgió la posibilidad de que el siniestro hubiera estado relacionado con una falla mecánica. Sin embargo, esa hipótesis no había sido confirmada oficialmente y deberá ser evaluada en el marco de la investigación.

La tarea que realizaba la aeronave forma parte de las actividades conocidas como trabajo agroaéreo. La normativa nacional incluye dentro de esa categoría a los vuelos agrícolas destinados al rociado, la siembra, el espolvoreo y la aplicación de fertilizantes, entre otras labores vinculadas con la producción rural.