Rosario: un nene fue internado con convulsiones, dio positivo de cocaína y detuvieron a los padres

Los arrestos se concretaron ayer jueves. Pablo B., de 47 años fue interceptado en la vía pública, en inmediaciones de San Martín y pasaje Pino. Su pareja, Valeria C., de la misma edad, fue detenida en la zona de Italia al 2800.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes e incorporado al expediente. El análisis del dispositivo forma parte de las medidas orientadas a reconstruir las circunstancias previas a la internación del menor y determinar de qué modo habría tenido contacto con la sustancia.

Los padres, ambos oriundos de Rosario, fueron acusados de presunta tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con el suministro gratuito de material estupefaciente, agravado por tratarse de un menor de edad.

Sin embargo, la calificación legal es provisoria y podrá modificarse de acuerdo con el avance de la causa, los resultados de las pericias y las medidas que ordene la Fiscalía. Por el momento, la investigación busca precisar si el contacto del menor con la cocaína fue directo, accidental o si existieron otras circunstancias que expusieron su salud a la sustancia.