Rosario: un nene fue internado con convulsiones, dio positivo de cocaína y detuvieron a los padres
Ocurrió en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Tras realizarle estudios toxicológicos, descubrieron restos de la droga en su cuerpo.
Un hombre y una mujer fueron detenidos en Rosario acusados de presunta tentativa de homicidio agravada y suministro de estupefacientes luego de que se descubriera que su hijo tenía restos de cocaína en el cuerpo. Todo se descubrió cuando el menor tuvo que ser ingresado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela por un cuadro de convulsiones.
El hecho ocurrió el 8 de septiembre, cuando el niño fue trasladado al centro de salud. A raíz de su cuadro, los médicos procedieron a estabilizarlo y en paralelo ordenaron estudios complementarios, como un análisis toxicológico. Fue entonces cuando hallaron restos de la droga en su organismo.
Las autoridades del hospital dieron aviso de inmediato a las autoridades policiales y a partir de ese momento se inició una investigación con el objetivo de establecer en qué circunstancias el niño había entrado en contacto con la sustancia y determinar las eventuales responsabilidades.
El caso quedó en manos del Departamento Operativo de Investigaciones, mediante la Brigada Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI).
Luego de la confirmación de los estudios médicos, los efectivos llevaron a cabo distintas medidas, bajo supervisión de la fiscalía interviniente. De acuerdo con la información oficial, la investigación permitió reunir pruebas suficientes para avanzar con la detención de los padres del menor.
Los arrestos se concretaron ayer jueves. Pablo B., de 47 años fue interceptado en la vía pública, en inmediaciones de San Martín y pasaje Pino. Su pareja, Valeria C., de la misma edad, fue detenida en la zona de Italia al 2800.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes e incorporado al expediente. El análisis del dispositivo forma parte de las medidas orientadas a reconstruir las circunstancias previas a la internación del menor y determinar de qué modo habría tenido contacto con la sustancia.
Los padres, ambos oriundos de Rosario, fueron acusados de presunta tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con el suministro gratuito de material estupefaciente, agravado por tratarse de un menor de edad.
Sin embargo, la calificación legal es provisoria y podrá modificarse de acuerdo con el avance de la causa, los resultados de las pericias y las medidas que ordene la Fiscalía. Por el momento, la investigación busca precisar si el contacto del menor con la cocaína fue directo, accidental o si existieron otras circunstancias que expusieron su salud a la sustancia.
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