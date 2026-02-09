Este es el auto eléctrico más barato del mercado argentino: los primeros detalles
Cuesta menos de 20.000 dólares y tiene una autonomía de 330 kilómetros. También ofrece cuatro modos de conducción, Eco, Normal, Sport y One Pedal. Qué auto es.
El JMEV Easy 3 llega a Argentina como un auto 100% eléctrico diseñado para la ciudad, combinando tecnología, diseño y un enfoque en la sostenibilidad. Según la marca, su autonomía alcanza los 330 kilómetros y su batería es de ion-litio de 30,24 kWh con refrigeración líquida, convirtiéndolo una opción conveniente para los conductores que buscan eficiencia y potencia.
Durante el último tiempo, el mercado argentino empezó a abrirse a más vehículos provenientes de China, el mayor productor de autos del mundo. Por ahora, la llegada de estos modelos se realiza mediante preventa, y el Easy 3 ya se posiciona como uno de los más llamativos por su precio y características.
Cómo es el auto JMEV Easy 3
El JMEV Easy 3 mide 3,72 metros de largo, 1,64 metros de ancho y 1,54 metros de alto, con un peso en vacío de 1.060 kilos y una potencia máxima de 50 kW (68 CV). Además, ofrece cuatro modos de conducción, Eco, Normal, Sport y One Pedal, y cuenta con una batería de ion-litio de 30,24 kWh con refrigeración líquida, diseñada para mejorar la eficiencia y prolongar su vida útil.
La autonomía declarada es de 330 kilómetros según el ciclo CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). En cuanto a diseño, presenta una parrilla iluminada con tira LED, faros halógenos con proyector y DRL y llantas de aleación de 15 pulgadas.
En el interior, incorpora una pantalla táctil de 10,1 pulgadas compatible con Mirror Link y Bluetooth, climatizador automático, volante multifunción regulable y tapizados de tela. Para la carga diaria, se puede enchufar en un tomacorriente doméstico, alcanzando el 80% de su batería en unas 6 horas según la marca.
Cuánto cuesta el auto chino más barato del mercado argentino
En el sitio de JMEV Argentina, el Easy 3 tiene un precio de 18.900 dólares, que baja a 15.620 dólares si se descuentan los impuestos nacionales. Así se ubica dentro del listado de los autos más económicos del país:
- Renault Kwid: USD 17.,430.
- Fiat Mobi: USD 18.580.
- Hyundai HB20: USD 18.850.
- JMEV Easy 3: USD 18.900.
- Jac S2: USD 19.710.
- Fiat Argo: USD 20.440.
- Fiat Cronos: USD 21.240.
- Citroën C3: USD 21.290.
- Peugeot 208: USD 21.360.
- Chevrolet Onix: USD 21.510.
