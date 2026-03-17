Una camioneta perdió dos ruedas en la Avenida General Paz y una de ellas impactó contra otro vehículo

El hecho se produjo alrededor de las 22 del sábado, cuando por causas que se investigan un camión perdió una de las ruedas traseras de su semirremolque, la cual terminó impactando contra un automóvil que circulaba por la misma vía y que tras el choque se incendió.

De acuerdo con la información recabada por El Liberal, el camión era conducido por Herlan Ramón Mensoza Ruiz, de 33 años de edad, de nacionalidad boliviana. El transportista se desplazaba en un camión marca Volvo de color rojo, con semirremolque, transportando una carga de soja.

El vehículo de gran porte se dirigía desde la ciudad de Tres Arroyos con destino a Bolivia, circulando por la Ruta Nacional 34 en sentido sur a norte, cuando al llegar al kilómetro 587 se produjo el desprendimiento de una de las ruedas traseras del lado del conductor del semirremolque.

La rueda salió despedida e impactó violentamente contra un automóvil marca Citroën, modelo C4, que transitaba por el mismo sector de la ruta. En el rodado menor se trasladaban Rocío Pamela Mendoza, de 29 años, junto con su hija Mía Mendoza, una bebé de tan solo 10 meses, y Jorgelina Mendoza, de 20 años de edad. Todas ellas domiciliadas en la ciudad de Herrera.

El impacto provocó que la conductora perdiera momentáneamente el control del vehículo, lo que derivó en que el automóvil terminara desplazándose hacia la banquina. A pesar del fuerte susto y de los daños ocasionados por el choque de la rueda contra el rodado, las ocupantes lograron descender rápidamente del vehículo. Minutos después de que las tres mujeres abandonaran el automóvil, el vehículo comenzó a incendiarse. El fuego avanzó con rapidez y terminó consumiendo completamente.