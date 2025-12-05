Una estación del subte B estará cerrada por dos meses: de cuál se trata

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas) y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por las estaciones, al transformarla en espacios más cómodos, ordenados y con mayor iluminación.

En el marco de dicho plan, ya se pusieron en valor doce estaciones: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Además, se renovaron trece paradores del Premetro: Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

Subte: cuáles serán las próximas estaciones cerradas

Ya comenzaron las obras en Piedras de la Línea A y en Tribunales de la Línea D.

Por otro lado, ya se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E), por lo que se estima que serán las próximas en cerrar.