Una estación del subte B estará cerrada por dos meses: de cuál se trata
Se trata de un punto neurálgico en un concurrido barrio porteño. Doce estaciones ya fueron remodeladas mientras que seis permanecen en obra.
En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), la estación Malabia de la línea B estará cerrada a partir del martes 9 de diciembre. Se estima que las obras duren aproximadamente dos meses.
De esta manera, Malabia, una parada clave en el barrio porteño de Villa Crespo, se suma la estación Uruguay de la misma línea, la cual también se encuentra cerrada por remodelación. Dentro de los demás recorridos siguen en obras las estaciones Congreso, Loria y Río de Janeiro, de la línea A, y Plaza Italia y Agüero de la línea D.
En la estación Malabia, la obra incluirá trabajos de impermeabilización, pintura, colocación de revestimientos cerámicos, reparación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.
En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación.
Además, se trabajará en la restauración de un mural y del antiguo nomenclador “Canning”.
El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas) y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por las estaciones, al transformarla en espacios más cómodos, ordenados y con mayor iluminación.
En el marco de dicho plan, ya se pusieron en valor doce estaciones: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).
Además, se renovaron trece paradores del Premetro: Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.
Subte: cuáles serán las próximas estaciones cerradas
Ya comenzaron las obras en Piedras de la Línea A y en Tribunales de la Línea D.
Por otro lado, ya se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E), por lo que se estima que serán las próximas en cerrar.
