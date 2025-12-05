Villa Lugano: explosión en un tablero de baja tensión dejó sin luz a más de 800 usuarios
Más de 800 usuarios permanecen sin servicio tras la falla en los monoblocks de Villa Lugano. La reparación ya comenzó, pero demorará varias horas mientras continúan las altas temperaturas.
En plena ola de calor, varias zonas de Avellaneda y Villa Lugano quedaron completamente a oscuras durante la noche y la mañana de este jueves, agravando la situación de miles de familias que vienen soportando jornadas sofocantes con térmicas extremas. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional advierte por temperaturas peligrosas para la salud, los cortes de energía volvieron a golpear de lleno en el sur del Conurbano y en el extremo sur de la Ciudad, generando malestar, preocupación y escenas de tensión entre los vecinos afectados.
De acuerdo a lo reportado en C5N, la interrupción se originó por una explosión en un tablero de baja tensión ubicado en los monoblocks de Villa Lugano. Las primeras imágenes mostradas por el canal exhibieron el daño provocado y el operativo de emergencia desplegado por la distribuidora, cuyo personal inició las tareas de reparación con herramientas especiales y cables de repuesto, aunque advirtieron que los trabajos podrían extenderse durante varias horas. Este tipo de fallas suelen darse en días en los que la demanda se dispara, ya que la infraestructura eléctrica llega al límite por el uso masivo de aires acondicionados, ventiladores y bombas de agua.
El testimonio de los habitantes de Lugano refleja el nivel de incertidumbre que se vive en la zona. “Se escucharon dos explosiones, humo, chispazos. Y desde ahí estamos sin luz, una tira importante de lo que es Lugano. Esto fue 9:30 de la noche”, relató un vecino en diálogo con C5N. La secuencia obligó a muchas familias a bajar al hall de los edificios por temor a nuevos estallidos, mientras otros recorrían el barrio con linternas tratando de entender qué había ocurrido. La postal se repite cada verano: tensión, calor insoportable y la sensación de que la red eléctrica no resiste los picos de demanda.
Otra vecina, visiblemente preocupada por la prolongación del corte, agregó: “Estoy sin luz yo también. Imaginate que somos personas grandes. En cualquier momento nos quedamos sin agua”. En los monoblocks, gran parte de los departamentos dependen de bombas eléctricas para abastecerse de agua corriente, por lo que cada hora sin energía aumenta el riesgo de quedarse sin suministro. La situación golpea especialmente a adultos mayores, bebés y personas con problemas de salud, que deben atravesar altas temperaturas sin ventilación y sin posibilidad de refrigerar alimentos o medicamentos.
