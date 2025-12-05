Villa Lugano: explosión en un tablero de baja tensión dejó sin luz  a más de 800 usuarios

El testimonio de los habitantes de Lugano refleja el nivel de incertidumbre que se vive en la zona. “Se escucharon dos explosiones, humo, chispazos. Y desde ahí estamos sin luz, una tira importante de lo que es Lugano. Esto fue 9:30 de la noche”, relató un vecino en diálogo con C5N. La secuencia obligó a muchas familias a bajar al hall de los edificios por temor a nuevos estallidos, mientras otros recorrían el barrio con linternas tratando de entender qué había ocurrido. La postal se repite cada verano: tensión, calor insoportable y la sensación de que la red eléctrica no resiste los picos de demanda.