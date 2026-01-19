Una imagen clave: así podría verse Loan Peña hoy, a un año y medio de su desaparición

loan danilo peña Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en 9 de Julio, Corrientes

La difusión de esta imagen se produce en un contexto de fuerte sensibilidad social, cuando ya pasó más de un año sin respuestas claras y con varias personas imputadas que aún esperan un juicio. Mientras tanto, la familia de Loan continúa reclamando justicia y mantiene viva la esperanza de encontrarlo con vida.

La nueva reconstrucción facial busca convertirse en una pieza clave para reactivar la memoria colectiva y generar datos concretos. Cada imagen compartida, cada mirada atenta y cada información aportada puede resultar determinante en un caso que, pese al paso del tiempo, sigue sin cerrarse y mantiene en vilo a todo un país.