Una imagen clave: así podría verse Loan Peña hoy, a un año y medio de su desaparición
La Policía Federal difundió una reconstrucción facial del nene desaparecido en Corrientes en junio de 2024, como parte de una nueva etapa en la búsqueda.
A más de un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso continúa siendo una de las heridas abiertas más profundas en Corrientes y en todo el país. El nene, que tenía cinco años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, sigue sin ser encontrado, y ahora la Policía Federal Argentina (PFA) dio a conocer una herramienta clave para reforzar su búsqueda: una proyección actualizada de cómo podría verse su rostro en la actualidad.
La imagen fue elaborada por la División Individualización Criminal de la Policía Federal y elevada al Juzgado Federal de Goya, que tiene a su cargo la investigación. El objetivo principal de esta reconstrucción es facilitar la identificación del niño en caso de que alguien crea haberlo visto, tanto dentro del territorio nacional como en países limítrofes, ampliando así el alcance de la búsqueda.
El trabajo estuvo a cargo del sargento primero Yani Rubén Coronel, especialista en arte forense, quien utilizó técnicas de proyección facial basadas en fotografías del propio Loan y de sus familiares directos. A partir de ese material, se analizaron patrones de crecimiento, rasgos hereditarios y posibles cambios vinculados al paso del tiempo, con el fin de obtener una imagen lo más cercana posible a la realidad.
Según consta en el informe oficial, “es deseable contar o acceder a la mayor cantidad de fotos posibles tanto del desaparecido como de sus familiares más allegados”, ya que ese material permite realizar un estudio morfológico comparativo más preciso. Este tipo de reconstrucciones se apoya en la observación de similitudes faciales dentro del grupo familiar y en criterios científicos utilizados en casos de personas desaparecidas.
Los especialistas aclararon que, teniendo en cuenta que transcurrió aproximadamente un año y medio desde la desaparición, los cambios físicos en esta etapa de la infancia suelen ser moderados. De acuerdo al análisis, “aún existe cierta estabilidad de la fisonomía y sin tantos cambios de la misma”, lo que permite realizar una proyección con un grado razonable de confiabilidad.
La difusión de esta imagen se produce en un contexto de fuerte sensibilidad social, cuando ya pasó más de un año sin respuestas claras y con varias personas imputadas que aún esperan un juicio. Mientras tanto, la familia de Loan continúa reclamando justicia y mantiene viva la esperanza de encontrarlo con vida.
La nueva reconstrucción facial busca convertirse en una pieza clave para reactivar la memoria colectiva y generar datos concretos. Cada imagen compartida, cada mirada atenta y cada información aportada puede resultar determinante en un caso que, pese al paso del tiempo, sigue sin cerrarse y mantiene en vilo a todo un país.
