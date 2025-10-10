Una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela amplió su declaración: "Recuperar droga"
La imputada se presentó ante el fiscal y contó más detalles de su participación en el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
La investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez continúa. En las últimas horas, Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados amplió su declaración ante el fiscal Carlos Arribas y reveló más detalles sobre el rol de su pareja, Alex Roger Castillo, quien tiene pedido de captura internacional.
Según dijo, el hombre conducía el Volkswagen Fox blanco en el que ambos viajaron el día del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
La joven habría sido parte de un grupo de apoyo de los que trasladaron a las jóvenes a su destino final. Su tío fue acusado por Celeste González Guerrero, otra de las detenidas, como el autor intelectual del hecho en su declaración indagatoria del martes.
Durante su declaración, Florencia sostuvo que no sabía el motivo del viaje hasta después del hecho. “En ese momento no sabía a qué íbamos. Después me enteré porque Alex me contó. Me dijo que le habían robado droga a él y a la gente que le habían comprado”, relató.
Además, aseguró que eso "era recuperar la droga”, aunque insistió: “Yo no sabía que era para eso”.
"Se mantuvo en algunos dichos y rectificó otros. Dijo que su pareja Alex fue al que le robaron la droga. Que los llevaron hasta ahí y estaban esperando afuera para ver si le devolvían la droga o no, que no sabía que las iban a matar. Le habrían robado 300 kilos de droga", explicó el fiscal a la salida de la audiencia. "Ella dice que estaba arriba del auto y no habló de su rol en el crimen", dijo.
“Me dijo que la idea era apretar a un flaco, no lastimar a las tres chicas”, afirmó ante el fiscal Arribas. Consultada sobre si su tío, Víctor Sotacuro, sabía lo que iba a ocurrir, respondió: “Eso no lo sé”.
Por otro lado, Florencia Ibáñez rectificó su versión inicial y precisó que su tío vestía un buzo gris y un short azul el día del triple homicidio. En cuanto al lugar donde se cometió el crimen, señaló que no recordaba detalles porque “Alex pasó muy despacito”, aunque mencionó haber visto que “de ahí salían una chica y un chico”.
