Una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela amplió su declaración: "Recuperar droga"

Además, aseguró que eso "era recuperar la droga”, aunque insistió: “Yo no sabía que era para eso”.

"Se mantuvo en algunos dichos y rectificó otros. Dijo que su pareja Alex fue al que le robaron la droga. Que los llevaron hasta ahí y estaban esperando afuera para ver si le devolvían la droga o no, que no sabía que las iban a matar. Le habrían robado 300 kilos de droga", explicó el fiscal a la salida de la audiencia. "Ella dice que estaba arriba del auto y no habló de su rol en el crimen", dijo.

“Me dijo que la idea era apretar a un flaco, no lastimar a las tres chicas”, afirmó ante el fiscal Arribas. Consultada sobre si su tío, Víctor Sotacuro, sabía lo que iba a ocurrir, respondió: “Eso no lo sé”.

Por otro lado, Florencia Ibáñez rectificó su versión inicial y precisó que su tío vestía un buzo gris y un short azul el día del triple homicidio. En cuanto al lugar donde se cometió el crimen, señaló que no recordaba detalles porque “Alex pasó muy despacito”, aunque mencionó haber visto que “de ahí salían una chica y un chico”.