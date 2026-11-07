Dulcero: el papa León XIV pidió un torta especial para sus desayunos, ¿por qué es fanático del cheesecake?
El dueño del comercio encargado de abastecer a la Nunciatura dio a conocer las preferencias del Sumo Pontífice y sorprendió la elección de una torta en particular.
La visita del papa León XIV a la Argentina concentra la atención mediática y sumó un detalle llamativo: el Pontífice pidió de manera expresa un cheesecake de frutos rojos para sus desayunos durante su estadía en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires.
La organización de la estadía ultima los detalles del protocolo gastronómico que acompañará sus mañanas en la capital. La comitiva a cargo de la logística confirmó las pautas de alimentación previstas para iniciar las jornadas oficiales. El esquema pone el acento en un menú equilibrado, que respeta las normas nutricionales y los requerimientos propios de su intensa agenda de actividades.
Francisco, propietario del comercio donde habitualmente desayunan las monjas de la sede diplomática, estará al frente del servicio para el Santo Padre. La propuesta incluye las tradicionales facturas variadas de la casa y sus clásicos sándwiches de miga.
La gran particularidad del menú será la solicitud repostera exclusiva que realizó el propio Pontífice. León XIV pidió expresamente que entre las delicias servidas no falte un cheesecake de frutos rojos. Así, el postre se convirtió en el dato más comentado de una visita que genera expectativa mediática y organizativa.
¿Por qué le gusta tanto el cheesecake?
Aunque los motivos exactos de su gusto personal no han sido detallados formalmente por el Vaticano, la elección responde a las siguientes razones clave según los reportes y expertos en gastronomía:
Conexión con su lugar de origen: Se ha señalado que la elección está inspirada en el cheesecake como una de las especialidades más reconocidas de la repostería norteamericana, lo que funciona como una referencia directa al lugar de nacimiento del pontífice.
Equilibrio de sabores: En términos culinarios, destaca por su excelente equilibrio entre el dulzor del relleno cremoso (a base de queso crema y mascarpone) y la acidez de la mermelada casera de frutas frescas.
Perfil sobrio y hospitalario: Es un postre clásico, reconocible y de perfil moderado. Los analistas gastronómicos indican que este tipo de solicitudes transmite una idea de atención personalizada sin estridencias, ideal para matizar su intensa agenda de actividades oficiales en el país
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