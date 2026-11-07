Ciudad de Buenos Aires: cambios en los servicios por la visita del papa León XIV
Conocé cómo se verán afectados los servicios en la Ciudad durante la visita del papa León XIV.
Desde el gobierno de la Ciudad dieron a conocer los cambios en los servicios durante la visita del papa León XIV.
AU Illia y Paseo del Bajo
Por los cortes en Av. del Libertador, los vehículos livianos podrán circular sin pagar peaje por AU Illia y Paseo del Bajo hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14 h. El uso de TelePASE es obligatorio.
Por seguridad vial, las motos no pueden circular por Paseo del Bajo. En ambas autopistas, el tránsito pesado seguirá abonando el peaje habitual según el horario y la cantidad de ejes.
Colectivos
Se desviarán 33 líneas, habrá paradas provisorias y reubicación de cabeceras.
Desde la tarde del domingo 8 de noviembre, se reforzará la frecuencia de 116 líneas.
Subte y premetro
Domingo 8/11: servicio de domingo con recorridos limitados y algunas estaciones cerradas en todas las líneas desde el mediodía, por protocolo de seguridad. El premetro funcionará sin cierres.
Lunes 9/11 (santa misa): servicio de día hábil (5.30 a 23 h), con recorridos limitados y algunas estaciones cerradas. Antes de las 5.30 h no habrá servicio. El premetro funcionará de 5.30 a 21.30 h.
Martes 10/11 (encuentro con los jóvenes): servicio de día hábil, con cambios en los ingresos y descensos. Para facilitar la salida del público, habrá un servicio de desconcentración en la Línea D desde las estaciones Plaza Italia y Palermo hasta la 1.30 h del miércoles 11/11. La Línea H estará habilitada únicamente desde la combinación con Línea D, y solo para viajar hasta Once.
Aeroparque Jorge Newbery
Por la llegada del Papa León XIV y su viaje a Córdoba, del domingo 8 al martes 10 de noviembre podrían modificarse los horarios de algunos vuelos. Se recomienda consultar el estado con la aerolínea.
Desde el norte, se podrá llegar por Av. Lugones, el puente Scalabrini Ortiz y la Av. Intendente Güiraldes. Otra opción es seguir por Av. Lugones y AU Illia, tomar la bajada de Av. Sarmiento y continuar por Av. Costanera Rafael Obligado.
Desde el sur, se podrá llegar por el Paseo del Bajo y AU Illia, con bajada en Av. Sarmiento, y continuar por Av. Costanera Rafael Obligado. También se podrá ir por Av. Figueroa Alcorta hasta Salguero y, desde allí, seguir por Av. Costanera Rafael Obligado.
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