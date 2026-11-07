Ciudad de Buenos Aires: cambios en los servicios por la visita del papa León XIV

Subte y premetro

Domingo 8/11: servicio de domingo con recorridos limitados y algunas estaciones cerradas en todas las líneas desde el mediodía, por protocolo de seguridad. El premetro funcionará sin cierres.

Lunes 9/11 (santa misa): servicio de día hábil (5.30 a 23 h), con recorridos limitados y algunas estaciones cerradas. Antes de las 5.30 h no habrá servicio. El premetro funcionará de 5.30 a 21.30 h.

Martes 10/11 (encuentro con los jóvenes): servicio de día hábil, con cambios en los ingresos y descensos. Para facilitar la salida del público, habrá un servicio de desconcentración en la Línea D desde las estaciones Plaza Italia y Palermo hasta la 1.30 h del miércoles 11/11. La Línea H estará habilitada únicamente desde la combinación con Línea D, y solo para viajar hasta Once.

Aeroparque Jorge Newbery

Por la llegada del Papa León XIV y su viaje a Córdoba, del domingo 8 al martes 10 de noviembre podrían modificarse los horarios de algunos vuelos. Se recomienda consultar el estado con la aerolínea.

Desde el norte, se podrá llegar por Av. Lugones, el puente Scalabrini Ortiz y la Av. Intendente Güiraldes. Otra opción es seguir por Av. Lugones y AU Illia, tomar la bajada de Av. Sarmiento y continuar por Av. Costanera Rafael Obligado.

Desde el sur, se podrá llegar por el Paseo del Bajo y AU Illia, con bajada en Av. Sarmiento, y continuar por Av. Costanera Rafael Obligado. También se podrá ir por Av. Figueroa Alcorta hasta Salguero y, desde allí, seguir por Av. Costanera Rafael Obligado.