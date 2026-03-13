Una mujer murió durante una encuentro sexual y detuvieron a su pareja tras confirmar que fue asfixiada

femicidio Caleta Olivia La zona donde fue encontrada Ada sin vida.



La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, que ordenó la intervención de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz y la detención de Navarro, el único sospechoso identificado hasta el momento. Se trataría del hombre con el que Quilo habría pasado sus últimas horas con vida, hasta que fuera declarada muerta por la Policía de Santa Cruz.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, el principal acusado permanece aislado desde que fue puesto a disposición de la Justicia. No obstante, hasta la tarde del jueves no había sido indagado formalmente, por lo que se prevé que sea citado en las próximas horas.

De acuerdo con esa primera versión, la mujer habría perdido el conocimiento mientras mantenía relaciones sexuales con el hombre dentro de la vivienda. Ante la situación, ambos intentaron asistirla realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de un profesional de la salud.

Pese a que la identidad de este segundo hombre no trascendió, se cree que se trataría de un amigo del ahora detenido. Durante esa breve comunicación con las autoridades, relató que ambos habían intentado realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

femicidio Caleta Olivia SF Navarro fue detenido por la Policía. Foto: La Opinión Austral.





Sin embargo, cuando el personal de salud se presentó en el domicilio, constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Poco después, se identificó que se trataba de Ada Quilo. Producto de la detallada inspección médica, desestimó la hipótesis de accidente y dio paso al protocolo de muerte dudosa, lo que motivó el traslado inmediato del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia.

Después de que el caso pasara a ser investigado como presunto homicidio, los peritos de la Policía de Santa Cruz prosiguieron con la recolección de evidencias en la escena, donde analizan rastros físicos, eventuales signos de lucha y cualquier elemento que permita clarificar la mecánica del hecho y el vínculo entre la víctima y el sospechoso.

De la misma manera, la División Criminalística también investiga si existían antecedentes de violencia entre las partes involucradas. Además, indicaron que uno de los puntos a esclarecer apuntaría al tipo de vínculo que la mujer y el acusado habrían tenido.

Para esto, los investigadores consideraron relevante profundizar en la toma de los testimonios. En paralelo, la Fiscalía a cargo de la investigación ordenó que se realizara un análisis de las comunicaciones realizadas por la víctima, con la intención de que los datos que pudiera arrojar esta pericia permitan reconstruir la secuencia previa a la muerte de Ada Quilo.