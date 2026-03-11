La angustia de Emily Ceco en la previa al juicio contra su ex Santiago Martínez: "Sentí que me moría"

La joven Emily Ceco atraviesa días de fuerte carga emocional mientras avanza el juicio contra su expareja Santiago Martínez, acusado de tentativa de femicidio por el brutal ataque que ella denunció. En la previa de las audiencias, Ceco habló públicamente sobre el proceso judicial y el impacto que tiene para ella revivir lo ocurrido. “Mi expectativa es que todo se lleve lo más tranquilo posible y tener la fuerza de poder declarar”, expresó al referirse al momento en que deba presentarse ante la Justicia.