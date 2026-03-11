La angustia de Emily Ceco en la previa al juicio contra su ex Santiago Martínez: "Sentí que me moría"
La joven enfrenta el proceso judicial contra su exesposo, acusado de tentativa de femicidio. En distintas entrevistas, relató el terror que vivió con él.
La joven Emily Ceco atraviesa días de fuerte carga emocional mientras avanza el juicio contra su expareja Santiago Martínez, acusado de tentativa de femicidio por el brutal ataque que ella denunció. En la previa de las audiencias, Ceco habló públicamente sobre el proceso judicial y el impacto que tiene para ella revivir lo ocurrido. “Mi expectativa es que todo se lleve lo más tranquilo posible y tener la fuerza de poder declarar”, expresó al referirse al momento en que deba presentarse ante la Justicia.
La joven también reconoció el miedo que siente al enfrentar nuevamente a su ex. “Si a mí me afecta, así como lo estoy contando, no me quiero imaginar estando ahí con los jueces y con él presente”, confesó. En su relato, Ceco recordó algunos de los momentos más dramáticos del episodio que denunció y que hoy es investigado por la Justicia. “Le pedía por favor que me dejara de pegar”, relató al reconstruir la agresión.
Uno de los fragmentos más impactantes de su testimonio tiene que ver con el momento en que, según denunció, su expareja intentó estrangularla. “Mientras me estaba ahorcando sentí que me moría”, aseguró. La joven también explicó que logró escapar de la situación de violencia con mucho miedo. “Me fui de mi casa con lo puesto… me escapé”, contó al recordar cómo logró salir del lugar tras el ataque.
Ceco remarcó además que cuenta con diferentes pruebas que respaldan su denuncia. “De todo tengo chats que lo comprueban, fotos que lo comprueban”, afirmó. Mientras el proceso judicial continúa, el caso volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género y el difícil camino que atraviesan muchas víctimas cuando deben enfrentar a sus agresores en la Justicia.
