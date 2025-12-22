Un hombre intentó robarle el arma a una policía: le apuntó, efectuó un disparo y escapó

ataque policia balvanera

Como consecuencia del episodio, la policía resultó herida con lesiones en el codo derecho. Fue asistida en el lugar por médicos de una ambulancia privada, quienes le diagnosticaron un “traumatismo en codo derecho con escoriación y crisis de angustia”, aunque no requirió de un traslado a un hospital.

En el marco de la investigación, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. En una cámara ubicada en la calle México al 3100 se pudo observar parte del hecho y se constató que el agresor habría efectuado un disparo de arma de fuego durante su huida, cuyo impacto se produjo contra el suelo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 43, a cargo de la fiscal Silvana Russi. Desde la Justicia se ordenó labrar las actuaciones correspondientes, ampliar el relevamiento de cámaras de seguridad y testigos, dar intervención a la brigada y solicitar la participación de personal de balística, además de otras diligencias de rigor.