Un hombre intentó robarle el arma a una policía: le apuntó, efectuó un disparo y escapó

La oficial resultó herida y tuvo que ser asistida en el lugar. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Balvanera y quedó registrado en dos videos.
Una oficial de la Policía de la Ciudad resultó herida tras sufrir un violento ataque por parte de un hombre armado que la sorprendió por la espalda, le apuntó en el cuello y quiso sacarle su arma reglamentaria. La brutal secuencia ocurrió en el barrio porteño de Balvanera y quedó registrada en dos videos.
El intento de robo tuvo lugar alrededor de las 4.40 de la madrugada del domingo en la calle México, entre Urquiza y 24 de noviembre. Fuentes policiales detallaron que la víctima, identificada como la oficial Florencia Micaela Martínez, quien se desempeña en la Unidad Básica de Guardia, se encontraba realizando su habitual ronda por Balvanera cuando fue atacada en plena vía pública.
Tal como se observa en uno de los videos grabados por una cámara de seguridad, la policía fue abordada desde atrás por un hombre vestido con una chomba oscura, pantalón corto y gorro piluso. El delincuente llegó a apoyarle un arma en el cuello al tiempo que le exigía que entregara su arma reglamentaria.
La oficial se resistió y se produjo una breve disputa con el agresor. Durante el forcejeo, ambos al suelo y el atacante aprovechó el momento para darse a la fuga sin concretar el robo. Según detalló el parte policial, el sospechoso escapó corriendo por la calle México, dobló por 24 de noviembre y continuó en dirección a la avenida Independencia.
Tras el aviso de la víctima, personal policial acudió de inmediato al lugar y se desplegó un operativo de rastrillaje con los móviles en servicio. Sin embargo, el procedimiento arrojó resultados negativos y hasta el momento no se logró dar con el imputado, que continúa prófugo.
Como consecuencia del episodio, la policía resultó herida con lesiones en el codo derecho. Fue asistida en el lugar por médicos de una ambulancia privada, quienes le diagnosticaron un “traumatismo en codo derecho con escoriación y crisis de angustia”, aunque no requirió de un traslado a un hospital.
En el marco de la investigación, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. En una cámara ubicada en la calle México al 3100 se pudo observar parte del hecho y se constató que el agresor habría efectuado un disparo de arma de fuego durante su huida, cuyo impacto se produjo contra el suelo.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 43, a cargo de la fiscal Silvana Russi. Desde la Justicia se ordenó labrar las actuaciones correspondientes, ampliar el relevamiento de cámaras de seguridad y testigos, dar intervención a la brigada y solicitar la participación de personal de balística, además de otras diligencias de rigor.
