Tragedia en la ruta: murieron dos hinchas de Gimnasia de Mendoza tras el ascenso

El hecho generó una gran conmoción en la comunidad mendocina y en el ámbito futbolístico, que acompañó al club y a los familiares de las víctimas. El accidente se produjo apenas horas después de que el Lobo mendocino lograra el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, un logro que no alcanzaba desde hacía 41 años.

Gimnasia de Mendoza jugará en la Primera División

Con una campaña impresionante, Gimnasia cerró la temporada con 63 puntos, fruto de 17 victorias, 12 empates y solo 5 derrotas en 34 partidos. Estos números no solo reflejan el esfuerzo y la dedicación de cada jugador del plantel, sino también la conexión profunda que existe entre el equipo y su hinchada.