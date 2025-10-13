Tragedia en la ruta: murieron dos hinchas de Gimnasia de Mendoza tras el ascenso
Un hincha y su sobrina de dos meses fallecieron en un accidente en San Luis cuando volvían de ver el ascenso de Gimnasia (M) a la Primera División.
La alegría por el histórico ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino se vio opacada por una tragedia vial. Dos hinchas del club fallecieron en un accidente de tránsito en la provincia de San Luis, cuando regresaban de presenciar la final disputada en la cancha de Platense.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 827 de la Ruta Nacional, donde el vehículo en el que viajaban los simpatizantes volcó por causas que aún se investigan. Las primeras pericias indicaron que el auto habría perdido el control por sus propios medios, sin la intervención de terceros.
Las víctimas fueron identificadas como Lautaro Godoy y su sobrina de dos meses, quienes perdieron la vida en el acto. Otras tres personas que viajaban en el mismo automóvil resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis, donde permanecen bajo observación médica.
A través de un comunicado en sus redes sociales, Gimnasia y Esgrima de Mendoza expresó su profundo pesar: “Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”.
El hecho generó una gran conmoción en la comunidad mendocina y en el ámbito futbolístico, que acompañó al club y a los familiares de las víctimas. El accidente se produjo apenas horas después de que el Lobo mendocino lograra el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, un logro que no alcanzaba desde hacía 41 años.
Gimnasia de Mendoza jugará en la Primera División
Con una campaña impresionante, Gimnasia cerró la temporada con 63 puntos, fruto de 17 victorias, 12 empates y solo 5 derrotas en 34 partidos. Estos números no solo reflejan el esfuerzo y la dedicación de cada jugador del plantel, sino también la conexión profunda que existe entre el equipo y su hinchada.
