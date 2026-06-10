Una pareja de jubilados fue estafada con el "cuento del tío" en Santa Fe: le robaron casi un millón de dólares

Tras la denuncia, personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I se presentó en el lugar para entrevistar a los damnificados e iniciar las primeras actuaciones. En el operativo se revisaron cámaras de seguridad y se registró la retirada de los autores en un Peugeot negro que circuló hacia el norte por calle Francia. El caso fue derivado al Ministerio Público de la Acusación que trabaja en la identificación de los culpables y el la reconstrucción del hecho.