Una pareja de jubilados fue estafada con el "cuento del tío" en Santa Fe: le robaron casi un millón de dólares
Los delincuentes se hicieron pasar por la hija de las víctimas y por empleados bancarios.
Una pareja de jubilados fue víctima de una estafa bajo la modalidad del “cuento del tío” en la ciudad de Santa Fe. Los delincuentes robaron entre 800 mil y un millón de dólares, que representaba los ahorros de toda la vida de las víctimas.
El robo ocurrió cerca de las 18:50 en una vivienda de calle Francia, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Irigoyen, y dejó al propietario con lesiones leves tras ser empujado durante la entrega del dinero.
De acuerdo con Aire de Santa Fe, las víctimas son un hombre de 82 años y una mujer de 83, quienes recibieron una llamada de una mujer que simuló ser su hija. Durante esa comunicación, la falsa familiar les dijo que dos personas pasarían a retirar los ahorros en dólares para depositarlos en una sucursal del Banco Nación.
Minutos después llegaron dos hombres que se presentaron como empleados bancarios y, cuando los jubilados iban a entregar el dinero, empujaron al dueño de casa y le provocaron lesiones leves antes de escapar con el efectivo.
Una vez con los fajos de dólares en su poder, los ladrones huyeron rápidamente del lugar y se perdieron en las calles de la ciudad. Tras la conmoción del asalto y al constatar con sus familiares reales que todo se había tratado de una farsa, las víctimas lograron dar aviso al 911.
Tras la denuncia, personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I se presentó en el lugar para entrevistar a los damnificados e iniciar las primeras actuaciones. En el operativo se revisaron cámaras de seguridad y se registró la retirada de los autores en un Peugeot negro que circuló hacia el norte por calle Francia. El caso fue derivado al Ministerio Público de la Acusación que trabaja en la identificación de los culpables y el la reconstrucción del hecho.
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