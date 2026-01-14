Una tolvanera sacudió las playas de Valeria del Mar: se volaron las sombrillas y hubo pánico

valeria del mar

A pesar de la espectacularidad del fenómeno y de la preocupación inicial que generó entre los presentes, las autoridades locales confirmaron que el evento fue extremadamente breve: al cabo de unos segundos, el remolino perdió fuerza y se disipó completamente, permitiendo que la calma regresara a la playa.

Asimismo, se informó que no hubo que lamentar personas heridas, pese al riesgo evidente que representó el vuelo de los elementos punzantes de las sombrillas.

Aunque la jornada pudo continuar con normalidad, el episodio alteró el ánimo de los turistas y modificó los planes de quienes disfrutaban de la costa. Las publicaciones de los usuarios que presenciaron el hecho destacaron la rareza de este tipo de torbellinos en el litoral marítimo, donde la inestabilidad suele manifestarse en forma de ráfagas lineales de viento, pero pocas veces con la formación de remolinos tan definidos sobre la arena.