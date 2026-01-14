Una tolvanera sacudió las playas de Valeria del Mar: se volaron las sombrillas y hubo pánico
El fenómeno se produjo en el sector de La Serena y provocó el vuelo de sombrillas y gazebos, además de generar un momento de suma tensión entre los turistas. Qué pasó.
Una tarde que parecía ser de descanso absoluto en la costa bonaerense se transformó en un escenario de asombro y tensión para cientos de veraneantes, cuando un fuerte torbellino de arena y viento, poco frecuente en las playas de la zona, irrumpió en la localidad balnearia de Valeria del Mar.
El fenómeno meteorológico, identificado como una tolvanera, se originó de manera repentina cuando un remolino de aire capturó la arena del suelo y ganó altura en pocos segundos. Ocurrió el pasado lunes y provocó un desorden generalizado en el sector conocido como La Serena.
El episodio se dio casi en simultáneo con el meteotsunami que dejó un muerto y una treintena de heridos en la zona de Mar Chiquita, y que tuvo un paso, aunque más leve, por Mar del Plata.
En este caso, la fuerza del viento fue suficiente para levantar por los aires varias sombrillas, sillas y hasta un gazebo de gran tamaño, obligando a los turistas a buscar refugio inmediato o a correr tras sus pertenencias para evitar que fueran arrastradas hacia el mar o contra otros veraneantes.
La secuencia quedó registrada en numerosos videos capturados por los propios protagonistas con sus teléfonos celulares. Estas imágenes, que muestran objetos volando de forma descontrolada mientras la gente intenta protegerse, cobraron una enorme visibilidad en las redes sociales durante los últimos días, permitiendo que la magnitud del suceso se conociera más allá de los límites de la ciudad costera.
A pesar de la espectacularidad del fenómeno y de la preocupación inicial que generó entre los presentes, las autoridades locales confirmaron que el evento fue extremadamente breve: al cabo de unos segundos, el remolino perdió fuerza y se disipó completamente, permitiendo que la calma regresara a la playa.
Asimismo, se informó que no hubo que lamentar personas heridas, pese al riesgo evidente que representó el vuelo de los elementos punzantes de las sombrillas.
Aunque la jornada pudo continuar con normalidad, el episodio alteró el ánimo de los turistas y modificó los planes de quienes disfrutaban de la costa. Las publicaciones de los usuarios que presenciaron el hecho destacaron la rareza de este tipo de torbellinos en el litoral marítimo, donde la inestabilidad suele manifestarse en forma de ráfagas lineales de viento, pero pocas veces con la formación de remolinos tan definidos sobre la arena.
