Universidad Nacional de Entre Ríos: la Facultad de Ciencias de la Salud cierra por duelo

Por la suspensión, estudiantes y docentes no deberán concurrir a las sedes durante la fecha indicada. La disposición fue comunicada en el marco del duelo institucional por María Gabriela Bastida, cuyo paso por la facultad incluyó tanto la docencia como tareas de gestión y responsabilidades en el área de posgrado.

El cierre abarca a toda la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER y no se limitará a una actividad puntual. De esta manera, la comunidad universitaria acompañará la despedida de Bastida con una jornada sin clases ni otras tareas presenciales en las dos sedes de la institución.